197 إصابة جديدة بكورونا في موريتانيا

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية تسجيل 197 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 9 آلاف و876 حالة.ونقلت الإذاعة الموريتانية عن مدير المعلومات الاستراتيجية في وزارة الصحة، الدكتور محمد محمود على محمود، القول إنه جرى تسجيل ثلاث حالات وفاة، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 197 وفاة، في حين وصل عدد حالات الشفاء إلى 7 آلاف و904 حالات.