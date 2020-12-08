رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 08 ديسمبر 2020 الموافق 23 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

197 إصابة جديدة بكورونا في موريتانيا

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 10:08 م
كورونا في موريتانيا
كورونا في موريتانيا
أ ش أ
طباعة
أعلنت وزارة الصحة الموريتانية تسجيل 197 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 9 آلاف و876 حالة.

ونقلت الإذاعة الموريتانية عن مدير المعلومات الاستراتيجية في وزارة الصحة، الدكتور محمد محمود على محمود، القول إنه جرى تسجيل ثلاث حالات وفاة، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 197 وفاة، في حين وصل عدد حالات الشفاء إلى 7 آلاف و904 حالات.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

سعر جرام الذهب اليوم فى مصر.. أسعار الذهب الثلاثاء 8-12-2020

التعليم تعلن موعد الامتحانات التدريبية للصف الأول الثانوي

«المالية» تحدد جدول موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2020 للموظفين في الدولة

التفاصيل الكاملة لأزمة استقالة عبدالحليم على من جهاز الكرة بالزمالك (خاص)

الصور

image description

منافسة بين بصل وداود.. نتائج فرز 3 لجان في دمياط

image description

إقبال كبير من الناخبين في آخر ساعات الاقتراع بدمياط

image description

زيادة توافد الناخبين على لجان «إعادة النواب» في بورسعيد (صور)

image description

ميناء دمياط يستقبل سفينة أوناش ضخمة

image description

أحد مصابى حرب الاستنزاف بالسويس: «لم أتوان عن التصويت بالانتخابات» (صور)

الأكثر قراءة

الأردن: أمن مصر جزء من أمننا.. ويحذر من تدهور الأوضاع في ليبيا

«موكب المجد».. كل شىء عن نقل «المومياوات الملكية» (خاص)

تسجيل دخول الحساب الالكتروني الموحد office 365.emis.gov.eg للطالب والمعلم

الأرصاد: طقس الغد مائل للدفء نهارًا على القاهرة والوجه البحرى

إنفوجراف

image description

4 نصائح غذائية لتقوية مناعة الجسم (إنفوجراف)

image description

مومياوات ملكية فى شوارع القاهرة (إنفوجراف)

image description

احذروا الإغلاق.. 9 عوامل تمنعكم من الصلاة في المساجد (إنفوجراف)

image description

«رحلتنا واحدة».. قصة حب معز مسعود وحلا شيحة (إنفوجراف)

نجم الساعة

اليوم.. الحكم على محسن السكري في «غسل الأموال»

منوعات

آخر موعد لتسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشهر ديسمبر 2020

لأول مرة.. امرأة تشارك في مهرجان الصقور بالسعودية

السحالي والأفاعي تعرقل أعمال إنشاء مصنع «تيسلا» في برلين

بالرقم القومى.. خطوات الاستعلام عن الرقم التأمينى

أيام زمان

«بدون رصيد».. سر تمرد عندليب الصحافة على شيك الأطرش

«بفضل دعاء».. حكاية كروان الغناء الذي غرد من ساحة كوكب الشرق

حكاية برلنتى (1): كرهت الخمر لأنه دمر أول شاب أعجبنى

العتبة الخضراء.. القصة الحقيقية لأشهر عملية نصب في مصر

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
من أجل تواصل سلسلة خلفاء القديس مرقس
منى رجب
السينما تتحدى كورونا بمهرجان القاهرة السينمائى الدولى
ثروت الخرباوي
السلام والرحمة على كل الوطن
ماجد حبته
لماذا نحب تركى الفيصل؟
المزيد

الثقافة

محمد المنسي قنديل ضيف «معكم منى الشاذلي» الخميس

أمهات الأدباء 7| «الفاجومي»: «أمي لعنت يوم ميلادي»

مسارح دار الأوبرا تستعد للاحتفال بالكريسماس في القاهرة والإسكندرية

التجهيزات الأخيرة لافتتاح «سيرك 15 مايو» (صور)