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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

استدعاء مجرى التحريات فى اتهام 4 أشخاص بقتل شاب بالمرج

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 11:57 م
جثة
جثة
حسام التمساح
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أمرت نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية، باستدعاء الضابط مُجري التحريات في اتهام 4 أشخاص بقتل شاب خلال مشاجرة بدائرة قسم شرطة المرج.

وتلقى ضباط مباحث قسم شرطة المرج بلاغًا من الأهالى يفيد بنشوب مشاجرة بين عائلة تدعى عائلة أبووائل وبين شقيقين من أهل المنطقة، بسبب وقوف أحدهما في شارع المتهمين لبيع قصب السكر، وانتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة، وتبين أن المجنى عليه يدعى "أ"، في العقد الثانى من العمر، وشقيقه "م" مصاب بجرح قطعى في منطقة البطن، تم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج.

بتكثيف التحريات، تبين أن كلا من "ص"، و"أ" و"م" أشقاء اعتدوا على المجني عليهما بمعاونة آخرين من المسجلين خطر، باستخدام أسلحة بيضاء وعصى خشبية في الشارع أمام الأهالي بسبب خلافات الجيرة، محدثين بالمجني عليه محمود عدة جروح قطعية في مناطق متفرقة بالجسد، بينما المجني عليه الثاني "أ" سقط على الأرض فاقدا الوعي ومصابا، ثم فروا هاربين.

بإعداد الأكمنة اللازمة، تمكن ضباط مباحث قسم شرطة المرج وبصُحبتهم قوة أمنية من ضبط المتهمين، وبحوزتهم الأسلحة المستخدمة في الواقعة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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