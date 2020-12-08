موقع وزارة التربية والتعليم.. تسجيل استمارة الثانوية العامة 2020-2021

جدد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مطالبته لطلاب الثانوية العامة بضرورة تسجيل استمارة الثانوية العامة إلكترونيا عبر موقع وزارة التربية والتعليم بعد تفعيله لاستقبال طلبات الطلاب، بالتزامن مع اقتراب نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2020-2021 وحلول موعد إجراء الامتحان التجريبي لطلاب الصف الأول الثانوي باستخدام التابلت في الامتحانات خلال الأسبوع المقبل.

رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2020

وحددت وزارة التربية والتعليم خطوات تسجيل استمارة الثانوية العامة 2020-2021، وفعلت رابط التسجيل عبر موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لأداء الامتحان التجريبي والفصل الدراسي الأول ونهاية العام الدراسي.

ويبدأ الطالب في ملء بيانات تسجيل استمارة الثانوية العامة 2020 من خلال موقع وزارة التربية والتعليم من هنا .

يحصل الطالب على الرقم السري والباسوورد الخاص به من موقع التربية والتعليم.

وبعد ذلك يدخل الطالب على وزارة التربية والتعليم ثم بوابة الثانوية العامة.

ثم يقوم الطالب بالبدء في كتابة الاستمارة الورقية.

يملأ الطالب استمارة البيانات التي تظهر أمامه، وتشتمل على الاسم _ تاريخ الميلاد _ رقم التليفون _ النوع _ مهنة ولي الأمر.

يختار الطالب الشعبة سواء أدبي _ علمي علوم وعلمي رياضة.

ثم يطبع الطالب الاستمارة بعد تسجيل البيانات السابق ذكرها، ويقوم بطباعة صورة له لكي يتمكن من دخول الامتحانات.

في حال وجود خطأ في البيانات أو عدم التسجيل يقوم الطالب بالتوجه إلى المدرسة لتصحيح البيانات.

موعد امتحانات الصف الأول الثانوي 2021

ومن المقرر أن يؤدي طلاب الصف الأول الثانوي في العام الدراسي الحالي 3 اختبارات إلكترونية حسبما أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

ويؤدي طلاب الصف الأول الثانوي الامتحان التجريبي الأول في منتصف الشهر الجاري تجريبيًا من أجل تدريب الطلاب على الاختبارات بواسطة استخدام جهاز التابلت.

فيما يؤدي طلاب الصف الأول الثانوي الامتحان الثاني يوم 23 يناير المقبل، وهو امتحان نصف العام الدراسي، موضحة أن ثالث امتحانات طلاب الصف الأول الثانوي هو اختبار آخر العام الدراسي، وسوف تتم الاختبارات الثلاثة من داخل المواد الدراسية المقررة لهذا العام الدراسي.

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