بريطانيا: 90 شخصا تلقوا التطعيم ضد كورونا في 70 مستشفى خلال 15 دقيقة

قال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، اليوم الثلاثاء، إن نحو 70 مستشفى بدأت التطعيم اليوم في المملكة المتحدة، وفقاً " العربية عاجل".وأضاف وزير الصحة البريطاني، أن 90 شخصا تلقوا اللقاح في أول 15 دقيقة من بدء حملة التطعيم.تبدأ بريطانيا طرح لقاح كوفيد-19 الذي طورته شركتا فايزر وبيونتك اليوم الثلاثاء، لتصبح بذلك أول دولة غربية تبدأ في التطعيم الجماعي للشعب فيما أٌطلق عليه نقطة تحول حاسمة في القضاء على فيروس كورونا.وسيزيد التطعيم الجماعي من الأمل في احتمال وصول العالم إلى منعطف في مكافحة الوباء الذي دمر اقتصادات وأودى بحياة أكثر من مليون ونصف المليون شخص على الرغم من أن التخزين في درجات حرارة شديدة البرودة والخدمات اللوجستية الصعبة ستحد من استخدامه في الوقت الحالي.وبريطانيا هي الدولة الأوروبية الأكثر تضررا من كوفيد-19، إذ شهدت 61 ألف وفاة لكن رئيس الوزراء بوريس جونسون يأمل في تغيير مسار التيار من خلال طرح لقاح فايزر وبيونتك قبل الولايات المتحدةأو الاتحاد الأوروبي.