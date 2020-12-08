صعود سهم «سول فود» الكوري الجنوبي إلى أعلى مستوى له منذ 3 سنوات

ارتفع سعر سهم شركة الصناعات الغذائية الكورية الجنوبية، سول فود إنداستريال، خلال تعاملات البورصة اليوم الثلاثاء بنسبة 18% ليصل إلى أعلى مستوى له منذ 3 سنوات في حين تراجع مؤشر كوسبي الرئيسي لبورصة سول.وكان حجم التداول على سهم الشركة حوالي 4 أمثال متوسط حجم التداول في مثل هذا الوقت من اليوم.وبلغ سعر السهم 346 وون، مقابل 292 وون أمس، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ 2 نوفمبر 2017 بحسب ووكالة بلومبرج للأنباء.وتراجع مؤشر كوسبي الرئيسي للبورصة بنسبة 1.1% في حين ارتفع مؤشر "إم.إس.سي.آي-يه.سي آشيا باسيفيك، الأوسع نطاقا بأقل من 1% اليوم.وبلغ حجم التداول على سهم سول فود 426.2 مليون سهم وهو ما يعادل نحو 4 أمثال متوسط حجم التداول اليومي خلال العشرين يوما الماضية، وكان 94.9 مليون سهم.