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الثلاثاء 08 ديسمبر 2020 الموافق 23 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

صعود سهم «سول فود» الكوري الجنوبي إلى أعلى مستوى له منذ 3 سنوات

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 09:09 ص
تعاملات البورصة
تعاملات البورصة
وكالات
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ارتفع سعر سهم شركة الصناعات الغذائية الكورية الجنوبية، سول فود إنداستريال، خلال تعاملات البورصة اليوم الثلاثاء بنسبة 18% ليصل إلى أعلى مستوى له منذ 3 سنوات في حين تراجع مؤشر كوسبي الرئيسي لبورصة سول.

وكان حجم التداول على سهم الشركة حوالي 4 أمثال متوسط حجم التداول في مثل هذا الوقت من اليوم.

وبلغ سعر السهم 346 وون، مقابل 292 وون أمس، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ 2 نوفمبر 2017 بحسب ووكالة بلومبرج للأنباء.

وتراجع مؤشر كوسبي الرئيسي للبورصة بنسبة 1.1% في حين ارتفع مؤشر "إم.إس.سي.آي-يه.سي آشيا باسيفيك، الأوسع نطاقا بأقل من 1% اليوم.

وبلغ حجم التداول على سهم سول فود 426.2 مليون سهم وهو ما يعادل نحو 4 أمثال متوسط حجم التداول اليومي خلال العشرين يوما الماضية، وكان 94.9 مليون سهم.

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