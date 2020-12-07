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القبلة

وزير الأوقاف: حديث الرئيس أمام ماكرون أثلج قلوب المسلمين

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 11:26 م
وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
أميرة العناني
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قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في المؤتمر الصحفي المشترك مع الرئيس الفرنسي بباريس أثلج صدور المسلمين ومحبي السلام الإنساني ودعاته بمختلف أرجاء المعمورة، وحاز احترام العالم كله لشدة حكمته وعقلانيته وإنصافه للذات والآخر، واعتماده على العقل والمنطق السديد، وأن حديث سيادته عن احترام المقدسات والرموز الدينية يسهم بقوة في صنع السلام العالمي، ويدعم حوار الأديان والحضارات والثقافات.

وأضاف أن ما ذكره الرئيس من أن القيم الدينية أعلى من القيم الإنسانية كلام يوزن بميزان الذهب، ويدرك معناه ويحترمه كل المؤمنين المتدينين في العالم بأسره.

وأكد أن دعوة الرئيس لمراجعة القوانين التي تسمح بعدم احترام الأديان هي دعوة شجاعة ومنصفة وجديرة بأن تكون ميثاقا دوليا، وأن الرئيس ينطلق في ذلك من منطلقات دينية وإيمانية وإنسانية رشيدة وسديدة وواعية وغير محتملة للجدل مما يجعلنا فخورين بهذا التناول الراقي المنبثق من عمق الحضارة والثقافة الإسلامية العظيمة مع إنصاف الآخرين واحترام عقائدهم ومقدساتهم، وبالوقت ذاته مطالبتهم وعلى قدم المساواة باحترام مقدساتنا ومعتقداتنا وثقافتنا وخصوصيتنا الدينية والحضارية والثقافية قدر احترامنا لمقدسات الآخرين ومعتقداتهم وخصوصياتهم الحضارية والثقافية.

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