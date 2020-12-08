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الثلاثاء 08 ديسمبر 2020 الموافق 23 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

خريطة سقوط الأمطار وبيان حالة الطقس خلال أسبوع

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 03:16 ص
جريدة الدستور
نعمات مدحت
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تستمر عمليات البحث حول خريطة سقوط الأمطار، وبيان حالة الطقس خلال أسبوع، من قبل المواطنين عبر المنصات الإلكترونية حتى يفعلوا استعداداتهم من ثقل الملابس أو التخفيف، وخاصة بعد بيان هيئة الأرصاد الجوية من سقوط الأمطار والرياح والشبوة على بعض المناطق، في جميع المحافظات خلال الأيام القادمة من يوم 5 ديسمبر، السبت الماضي، وتستمر حتى يوم الجمعة الموافق 11 ديسمبر.

خريطة سقوط الأمطار وبيان حالة الطقس خلال أسبوع

يمكن للمواطن معرفة أحوال الطقس خلال الأسبوع الحالي، وذلك من خلال البيان الذي نشرته هيئة الأرصاد الجوية، حيث ساد طقس يوم الأحد 6 ديسمبر، سقوط أمطار خفيفة بنسبة ۳۰٪،  على بعض المناطق مفي محافظات  دمياط، و بورسعيد، محافظة العريش، مدينة رفح، بينما ظهرت  شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض مناطق السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة.

وشهدت بعض مناطق غرب البلاد هبوب رياح ورمال مثار في محافظات السلوم، مدينة سيدي براني، محافظة مطروح، مدينة سيوة ، مدينة الفرافرة -الواحات البحرية.  

أحوال طقس الثلاثاء 8 ديسمبر

وأما حالة الطقس المتوقعة الثلاثاء 8 ديسمبر، فقد شهد شبورة مائية على بعض المناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة.

طقس يوم الأربعاء 9 ديسمبر

تسود البلاد حالة من الاستقرار في حالة الجو، حيث تشهد بعض المناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة شبورة مائية.


أحوال الطقس الخميس 10 ديسمبر

يسود على بعض المناطق من غرب البلاد حالة في نشاط الرياح والرمال المثارة، في السلوم، مدينة سيدي براني، مدينة سيوة، بينما تشهد بعض المناطق في السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة شبورة مائية. 

حالة الطقس يوم الجمعة 11 ديسمبر

وبعد عرض خريطة سقوط الأمطار، وبيان حالة الطقس خلال أسبوع، وأخيرًا ووفقًا لما قالته هيئة الأرصاد الجوية، فتشد بعض مناطق السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة شبورة مائية.

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