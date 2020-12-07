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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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حوادث

غدًا.. الحكم على محسن السكري بتهمة غسل الأموال

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 10:40 م
محكمة
محكمة
عادل عبد العال
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تصدر محكمة القاهرة الاقتصادية، غدًا الثلاثاء، الحكم فى إعادة محاكمة محسن السكرى بتهمة غسل الأموال.

كشفت قرار الإحالة فى القضية رقم ٤٢٢٧٦ لسنة ٢٠١١ جنايات مدينة نصر أول أن المتهم محسن منير علي حمدي السكري، صاحب شركة رد سي للتسويق العقاري، ارتكب جريمة غسل أموال قيمتها مليون وتسعمائة وخمسة وتسعون ألف دولار متحصلة من جريمة قتل عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن أودع مبلغ ثلاثمائة ألف دولار بحسابه لدى أحد البنوك بمدينة شرم الشيخ، كما حاز مبلغ مليون وخمسمائة وخمسة وأربعون ألف دولار بمسكنه بمدينة الشيخ زايد، وحفظ لدي آخرين _ أشرف منير علي حمدي السكري ومحمد محمد سمير مبلغ مائة وخمسين ألف دولار، وكان القصد من ذلك إخفاء حقيقة هذه الأموال وتمويه مصدرها وطبيعتها وإضفاء صفة المشروعية عليها.

كانت محكمة النقض فى 2012 قضت بحكم نهائى وبات بسجن السكرى بالمؤبد عن تهمة قتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم وبالسجن 3 سنوات عن حيازة سلاح نارى بدون ترخيص.

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