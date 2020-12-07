رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 07 ديسمبر 2020 الموافق 22 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

الإمارات تعالج الحروق والقدم السكري بالطباعة رباعية الأبعاد

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 08:51 م
الإمارات تعالج الحروق
الإمارات تعالج الحروق
وكالات
طباعة
أعلنت وزارة الصحة بالإمارات، الإثنين، عن إطلاق تقنية طبية مبتكرة لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط، سوف تحدث نقلة نوعية في علم الطب التجديدي والحيوي من خلال جهاز للطباعة الحيوية رباعية الأبعاد، يعالج القدم السكري والجروح المزمنة والحروق.

وشهد مستشفى القاسمي بالشارقة إجراء أول عملية من نوعها في المنطقة لمصاب بجروح مزمنة باستخدام الجهاز الجديد، بفريق طبي إماراتي يقوده الدكتور صقر المعلا نائب المدير الفني لمستشفى القاسمي رئيس قسم التجميل والترميم والحروق، والفريق الطبي في قسم الجراحة التجميلية، بالتعاون مع طاقم طبي كوري.

وشرح الدكتور صقر المعلا للصحفيين أن الجهاز المبتكر يسنخلص الخلايا من الأنسجة الدهنية ومعالجتها، وبعد استخدام تقنية الطباعة رباعية الأبعاد يثبت الطبيب الرقعة الجلدية لتغطية الجرح، موضحًا أن مدة العملية لا تتجاوز 45 دقيقة ولا يحتاج مريض القدم السكري لإجراء العملية أكثر من مرة واحدة.
وذكر الدكتور صقر أن معدل التئام الجروح يتم في غضون أسبوعين إلى أربعة أسابيع، على عكس الطرق المستخدمة حاليًا، والتي تمتد أحيانًا إلى ستة أشهر، وبعدها باستطاعة المريض ممارسة حياته بشكل طبيعي.
ولم يتم حتى الآن تسجيل أي أعراض جانبية أو مضاعفات ما بعد العملية، حيث يضمن العلاج عن طريق الطباعة الحيوية عدم الاحتياج لمكوث المرضى في المستشفيات.

موضوعات متعلقة

«شخصيات وهمية».. تحريات المباحث تكشف مفاجآت فى واقعة فيديو «سماح بنت شهاب»

محافظ كفر الشيخ: 55 مصابًا في حادث تسريب غاز شركة المياه

خطوات تسجيل دخول استمارة الثانوية العامة 2021 - 2020

أسعار بورصة الدواجن اليوم الإثنين 7-12-2020

الصور

image description

محافظ أسيوط يفتتح النصب التذكاري لشهداء مدرسة ناصر العسكرية

image description

رئيس محكمة استئناف القاهرة: الشائعات خطر يفكك المجتمعات

image description

استمرار العمل بنفق الشيخ داود بمركز القوصية بأسيوط

image description

إقبال من كبار السن على لجان الاقتراع في دمياط

image description

جامعة أسيوط تستقبل رئيس محكمة الاستئناف بالقاهرة

الأكثر قراءة

وزير التعليم: "حصص مصر" مجانية خلال الفصل الدراسي الأول لطلبة الثانوية

وفاة ناخب أمام إحدى لجان النواب في السويس

التفاصيل الكاملة لأزمة استقالة عبدالحليم على من جهاز الكرة بالزمالك (خاص)

محافظ كفر الشيخ: 55 مصابًا في حادث تسريب غاز شركة المياه

إنفوجراف

image description

4 نصائح غذائية لتقوية مناعة الجسم (إنفوجراف)

image description

مومياوات ملكية فى شوارع القاهرة (إنفوجراف)

image description

احذروا الإغلاق.. 9 عوامل تمنعكم من الصلاة في المساجد (إنفوجراف)

image description

«رحلتنا واحدة».. قصة حب معز مسعود وحلا شيحة (إنفوجراف)

نجم الساعة

مشاهد من جلسة محاكمة «طفل المرور»

منوعات

برسالة نصية.. استعلم الآن عن منحة العمالة غير المنتظمة المرحلة الثانية

عصابة فى ألمانيا تستخدم البريد السريع لتوزيع الكوكايين

خطوات حجز قومسيون طبي تكافل وكرامة

بوب ديلان يبيع قائمة أغانيه الكاملة ليونيفرسال ميوزيك

أيام زمان

«شروط زوجي».. لماذا رفضت هند رستم ارتداء بدلة رقص بأفلامها؟

«رآه ناصر يدخن سيجارا فطلب تأميم ممتلكاته».. قصة يوم نحس لأصغر رئيس لنادي الزمالك

«تريند زمان».. كيف ساهم صحفي في شهرة الفنانة نعيمة عاكف؟

«كادت أن تقتل أحدهما بالخطأ» حكاية ليلى مراد مع زوجها والملك

مقالات الرأي
القس. رفعت فكرى
التسامح ونبذ الكراهية
لواء.حمدى البطران
منظمة غامضة وأهداف مريبة
لواء. محسن الفحام
معًا لمواجهة خطاب الكراهية
ماجد حبته
فرنسا.. وسؤال حقوق الإنسان!
المزيد

الثقافة

«الإبداع النسوي في مواجهة العنف».. مؤتمر بـ«الأعلى للثقافة»

الفقي: مركز توثيق التراث يستخدم أحدث تقنيات تكنولوجيا المعلومات

ختام نوادى المسرح بقصر ثقافة بورسعيد

«من الذى أكل البازلاء».. عرض مسرحى جديد بالغربية