الإمارات تعالج الحروق والقدم السكري بالطباعة رباعية الأبعاد

أعلنت وزارة الصحة بالإمارات، الإثنين، عن إطلاق تقنية طبية مبتكرة لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط، سوف تحدث نقلة نوعية في علم الطب التجديدي والحيوي من خلال جهاز للطباعة الحيوية رباعية الأبعاد، يعالج القدم السكري والجروح المزمنة والحروق.وشهد مستشفى القاسمي بالشارقة إجراء أول عملية من نوعها في المنطقة لمصاب بجروح مزمنة باستخدام الجهاز الجديد، بفريق طبي إماراتي يقوده الدكتور صقر المعلا نائب المدير الفني لمستشفى القاسمي رئيس قسم التجميل والترميم والحروق، والفريق الطبي في قسم الجراحة التجميلية، بالتعاون مع طاقم طبي كوري.وشرح الدكتور صقر المعلا للصحفيين أن الجهاز المبتكر يسنخلص الخلايا من الأنسجة الدهنية ومعالجتها، وبعد استخدام تقنية الطباعة رباعية الأبعاد يثبت الطبيب الرقعة الجلدية لتغطية الجرح، موضحًا أن مدة العملية لا تتجاوز 45 دقيقة ولا يحتاج مريض القدم السكري لإجراء العملية أكثر من مرة واحدة.وذكر الدكتور صقر أن معدل التئام الجروح يتم في غضون أسبوعين إلى أربعة أسابيع، على عكس الطرق المستخدمة حاليًا، والتي تمتد أحيانًا إلى ستة أشهر، وبعدها باستطاعة المريض ممارسة حياته بشكل طبيعي.ولم يتم حتى الآن تسجيل أي أعراض جانبية أو مضاعفات ما بعد العملية، حيث يضمن العلاج عن طريق الطباعة الحيوية عدم الاحتياج لمكوث المرضى في المستشفيات.