أبرز رسائل ماكرون.. زيارة السيسى تؤكد علاقتنا الاستراتيجية مع مصر
الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 02:04 م
يعقد الآن مؤتمر صحفي مشترك للرئيس عبدالفتاح السيسي، ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر الإليزيه بالعاصمة باريس، ونستعرض أبرز رسائل الرئيس الفرنسي خلال حديثه أمام الصحفيين بالمؤتمر.
- زيارة الرئيس السيسي دليل على العلاقة القوية.
- فرنسا ترتبط بعلاقة استراتيجية مع مصر.
- بحث الوضع في ليبيا مع الرئيس السيسي، وترفض فرنسا تحول ليبيا إلى ساحة للنفوذ والتدخل الخارجي، حيث يتواجد المرتزقة في ليبيا.
- فرنسا تعول على دور مصري للحل في ليبيا.
- زيارة الرئيس السيسي دليل على العلاقة القوية.
- فرنسا ترتبط بعلاقة استراتيجية مع مصر.
- بحث الوضع في ليبيا مع الرئيس السيسي، وترفض فرنسا تحول ليبيا إلى ساحة للنفوذ والتدخل الخارجي، حيث يتواجد المرتزقة في ليبيا.
- فرنسا تعول على دور مصري للحل في ليبيا.