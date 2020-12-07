أبرز رسائل ماكرون.. زيارة السيسى تؤكد علاقتنا الاستراتيجية مع مصر

يعقد الآن مؤتمر صحفي مشترك للرئيس عبدالفتاح السيسي، ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر الإليزيه بالعاصمة باريس، ونستعرض أبرز رسائل الرئيس الفرنسي خلال حديثه أمام الصحفيين بالمؤتمر.- زيارة الرئيس السيسي دليل على العلاقة القوية.- فرنسا ترتبط بعلاقة استراتيجية مع مصر.- بحث الوضع في ليبيا مع الرئيس السيسي، وترفض فرنسا تحول ليبيا إلى ساحة للنفوذ والتدخل الخارجي، حيث يتواجد المرتزقة في ليبيا.- فرنسا تعول على دور مصري للحل في ليبيا.