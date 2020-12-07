رغم عدد الممتنعين عن التصويت.. فوز تحالف مادورو في انتخابات فنزويلا

استعاد التحالف بزعامة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو السيطرة على البرلمان في البلاد، إثر فوزه في انتخابات تشريعية أُجريت الأحد، قاطعتها أحزاب المعارضة الرئيسية واتّسمت بنسبة امتناع عن التصويت مرتفعة وتعرّضت لانتقادات دولية.وحصل التحالف الداعم لمادورو على 67،7% من أصوات الناخبين البالغ عددهم 5،2 مليونًا، وفق ما أعلنت الاثنين رئيسة المجلس الوطني الانتخابي انديرا ألفونزو.وأوضحت أن قسمًا صغيرًا من المعارضة شارك في الانتخابات حصل على 18% من الأصوات، وكان زعيم المعارضة خوان غوايدو الذي يعتبر سلطة مادورو غير شرعية، دعا إلى مقاطعة هذه الانتخابات.