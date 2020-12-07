بدء التطعيمات بلقاح «كورونا» في ألمانيا العام المقبل

لا يتوقع رئيس ديوان المستشارية في برلين، هيلجه براون، البدء في التطعيمات المضادة لفيروس كورونا المستجد في ألمانيا هذا العام.وقال «براون»، في حديث في تصريحات لخدمة الفيديو بصحيفة «بيلد» الألمانية، ساء أمس الأحد: «أتوقع أن يبدأ ذلك في وقت مبكر جدًا من العام المقبل في الأيام الأولى».وبعد أن تقدمت العديد من الشركات المصنعة للحصول على الموافقة على لقاحها في الاتحاد الأوروبي في بداية ديسمبر الجاري، أعدت الحكومة الاتحادية الألمانية وحكومات الولايات نفسها لبدء محتمل لأولى للتطعيمات قبل نهاية العام.وتحدث وزير الصحة ينس شبان، أول أمس السبت، عن بدء التطعيم المخطط له في بداية يناير.وتعتزم الوكالة الأدوية الأوروبية «إيما»، اتخاذ قرار بشأن اللقاح الذي طورته شركتي «بيونتيك» الألمانية و«فايزر» الأمريكية، بحلول 29 ديسمبر الجاري، على أبعد تقدير.وبالنسبة للقاح من تطوير شركة «موديرنا» الأمريكية، فإنه من المتوقع أن تصدر الوكالة القرار بحلول 12 يناير المقبل.وسارعت بريطانيا إلى الموافقة على لقاح بيونتيك - فايزر، وستبدأ في حملة التطعيمات في 50 مستشفى تابعة للخدمة الصحية الوطنية اعتبارًا من هذا الأسبوع.