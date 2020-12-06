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الأحد 06 ديسمبر 2020 الموافق 21 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

«يا حلم يا بعيد».. طفل يشارك فريق كرة مرانه من خارج الأسوار

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 10:41 م
طفل يشارك فريق كرة
طفل يشارك فريق كرة مرانه
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تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صورة لطفل صغير وهو يقلّد تدريبات ناشئين من خارج أسوار أحد الملاعب.

وأظهرت الصور، التي تم تداولها على نطاق واسع عبر فيسبوك وتويتر، قيام الطفل بالركض على الأرض، وممارسة بعض التمارين الرياضية التي يقوم بها المدرب مع بعض الأطفال، بينما يظهر ذلك الصغير بملابس غير نظيفة، وعليه علامات الشغف في تقليد أطفال في نفس عمره بنفس الحركات.

وتعاطف عدد كبير من رواد السوشيال مع الطفل الصغير، بنشر الصورة وتداولها على نطاق واسع، معلقين: "يا حلم بعيد.. جايز بكره يبقى أكيد".
«يا حلم يا بعيد».. طفل يشارك فريق كرة مرانه من خارج الأسوار
«يا حلم يا بعيد».. طفل يشارك فريق كرة مرانه من خارج الأسوار
«يا حلم يا بعيد».. طفل يشارك فريق كرة مرانه من خارج الأسوار
«يا حلم يا بعيد».. طفل يشارك فريق كرة مرانه من خارج الأسوار

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