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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الشرطة السودانية: ملتزمون بتأمين وحماية المدنيين بدارفور

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 12:04 ص
عز الدين الشيخ
عز الدين الشيخ
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أكد الفريق أول شرطة عز الدين الشيخ، المدير العام لقوات الشرطة السودانية، التزام رئاسة قوات الشرطة بتوفير التأمين والحماية الكاملة للمدنيين وتأمين قرى العودة الطوعية، وجميع مراحل عودة النازحين واللاجئين بولايات دارفور عقب خروج بعثة "يوناميد" من السودان نهاية العام الجاري.

وقال الشيخ، خلال زيارته لقيادة قوات الاحتياطي المركزي بمقرها في جنوبي الخرطوم، إن قوات الشرطة جاهزة للقيام بدورها في حفظ الأرواح والممتلكات، وقوات الاحتياطي المركزي جاهزة لتأمين كافة الأنشطة السكانية الاقتصادية والاجتماعية وحماية المزارعين والرعاة.

وأشار إلى أن قوات الاحتياطي المركزي، بما تمتلكه من تأهيل وتدريب على عمليات الأمن الداخلي، قادرة على بسط وتوفير الأمن والاستقرار للمواطنين بالمركز والولايات، بعد أن ساهمت كثيرا خلال السنوات الماضية فى تأمين وحماية المعسكرات والمشروعات الزراعية للمواطنين بولايات دارفور.

وأكد أن رئاسة قوات الشرطة أكملت جاهزيتها التامة لاستلام مهامها بحماية وتأمين المدنيين وقرى العودة الطوعية بولايات دارفور بتأهيل وتدريب منسوبي الشرطة للقيام بالمهام والواجبات الموكلة إليهم خاصة قوات الاحتياطي المركزي.

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