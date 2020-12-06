رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 06 ديسمبر 2020 الموافق 21 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

عودة الفراعنة.. شاب ينحت ملوك الفراعنة بالخشب (صور)

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 03:29 ص
إبراهيم شلبي
إبراهيم شلبي
احمد التمساح
طباعة
في ورشته البسيطة يجلس العشريني إبراهيم شلبي بين أدوات النحت ليبدأ نحت التاريخ علي ألواح من الخشب وتصميم تماثيل كثيرة تدل علي الحضارة الفرعونية وغيرها من الحضارات، بأدوات النحت يصنع خرائط ومجسمات تساعد على الطلاب عملية الدراسة.

يحكي "إبراهيم شلبي" البالغ من العمر ثلاثة وعشرون عامًا أنه بدأ هذه الموهبة وعمره لا يتخطى العاشرة وبدأ في تطويرها، لم تمنعه دراسته من تطوير موهبته حيث أنه كان يوفر وقت للدراسة ووقت لموهبته، ويذكر أنه بدأ النحت كهواية وأول عمل قام بنحته هو خريطة العالم الناطق.

أشار شلبي إلى أن أصدقائه وأسرته دعموا موهبته بعد للالتحاق بجامعة الآداب قسم الأثار المصرية القديمة، ووفرة له ورشة صغير لتنفيذ المجسمات والتماثيل ومن هنا بدأ يبدع في تصميم لوحات للتاريخ حيث أنه بدأ بأدوات بدائية بسيط، يستكمل أن موهبته أصبحت مصدر رزق له حيث أن سعر اللوحة يتراوح ما بين 250 لـ350 جنيهًا.

أضاف أنه، اشترك في مسابقات عديدة منها المؤتمر الدولي الثاني للإبداع والابتكار بجامعة دمنهور وحصل علي المركز الأول وحصل علي تسجيل براءة اختراع لمشروع بانوراما العرض المتحفي، ينهي حديثه قائلًا إنه يقوم بتحضير دورات تدريبية لتعليم النحت على الخشب حيث أن دورته التدريبية الاخيرة سجل فيها عدد كبير من المتدربين.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

أسعار الذهب اليوم السبت 5-12-2020

الزمالك يعلن التراجع عن ضم أحمد الشيخ

وقف برنامج ريهام سعيد «صبايا الخير» على «النهار»

تحقيقات صفوان ثابت سرية.. وصاحب «التوحيد والنور» قيد التحقيق

الصور

image description

ضبط جبن رومي فاسد في حملة رقابية بدمياط (صور)

image description

تعقيم وتطهير لجان انتخابات دمياط قبيل انتخابات الإعادة (صور)

image description

جداريات فاروق شوشة تغزو مسقط رأسه بدمياط

image description

نائب المحافظ تفتتح وحدة العناية المركزة بحميات الإسكندرية (صور)

image description

«الأوقاف» تبحث تخصيص قطعتي أرض بأسيوط الجديدة لصالح الوزارة

الأكثر قراءة

«التايمز» تكشف قيمة أصول عائلة مبارك في سويسرا بعد قرار رفع التجميد

ننفرد بتفاصيل عقد أحمد الشيخ مع الزمالك

تفاصيل القبض على مالك «التوحيد والنور»

وقف برنامج ريهام سعيد «صبايا الخير» على «النهار»

إنفوجراف

image description

4 نصائح غذائية لتقوية مناعة الجسم (إنفوجراف)

image description

مومياوات ملكية فى شوارع القاهرة (إنفوجراف)

image description

احذروا الإغلاق.. 9 عوامل تمنعكم من الصلاة في المساجد (إنفوجراف)

image description

«رحلتنا واحدة».. قصة حب معز مسعود وحلا شيحة (إنفوجراف)

نجم الساعة

اليوم.. رامز جلال أمام المحكمة الاقتصادية لاتهامه بالسطو على حقوق الملكية الفكرية

منوعات

باريس سان جيرمان يفوز على مونبلييه 3-1 بالدورى الفرنسى

تشيلسى يتصدر الدورى الإنجليزى مؤقتًا بفوزه على ليدز يونايتد 3-1

أسعار الكتاكيت اليوم الأحد 6-12-2020

ملكة بريطانيا «غاضبة» بسبب موظفى وعمال الديوان الملكى

أيام زمان

«الزملكاوية دابو من الكسوف».. حكاية تبرعات الأهلى والإسماعيلى للزمالك

بعد تخلى «أبو رجليلة» عن الزمالك.. كيف ساعد فريد الأطرش ناديه المفضل؟

«خسر مبلغ مالي كبير بسبب لحيته».. حكاية أحمد مظهر مع «عبد المطلب» ونجيب محفوظ

«ستبكي عليك عظامك في قبرك».. حكاية رسالة تهديد لموسيقار الأجيال

مقالات الرأي
ماجد حبته
أمل وملل!
د.أحمد الخميسى
رسالة عن الفن والفلوس
ماجد حبته
اعتذار واجب للنيابة العامة
د.كريمة الحفناوى
الفن فى خدمة المرأة.. مسرحية فستان أحمر
المزيد

الثقافة

سهرة مع التواشيح السورية في أولى فعاليات حوار الأمكنة

النخبة تصدر كتاب «الإدارة الحديثة» لــ طارق حجي

افتتاح معرض «بهاجيجو وشركاه» بقاعة أوبونتو.. اليوم

الرافدين تطرح «معمار الفكر المعتزلى» للباحث سعيد الغانمى