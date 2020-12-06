عودة الفراعنة.. شاب ينحت ملوك الفراعنة بالخشب (صور)

في ورشته البسيطة يجلس العشريني إبراهيم شلبي بين أدوات النحت ليبدأ نحت التاريخ علي ألواح من الخشب وتصميم تماثيل كثيرة تدل علي الحضارة الفرعونية وغيرها من الحضارات، بأدوات النحت يصنع خرائط ومجسمات تساعد على الطلاب عملية الدراسة.يحكي "إبراهيم شلبي" البالغ من العمر ثلاثة وعشرون عامًا أنه بدأ هذه الموهبة وعمره لا يتخطى العاشرة وبدأ في تطويرها، لم تمنعه دراسته من تطوير موهبته حيث أنه كان يوفر وقت للدراسة ووقت لموهبته، ويذكر أنه بدأ النحت كهواية وأول عمل قام بنحته هو خريطة العالم الناطق.أشار شلبي إلى أن أصدقائه وأسرته دعموا موهبته بعد للالتحاق بجامعة الآداب قسم الأثار المصرية القديمة، ووفرة له ورشة صغير لتنفيذ المجسمات والتماثيل ومن هنا بدأ يبدع في تصميم لوحات للتاريخ حيث أنه بدأ بأدوات بدائية بسيط، يستكمل أن موهبته أصبحت مصدر رزق له حيث أن سعر اللوحة يتراوح ما بين 250 لـ350 جنيهًا.أضاف أنه، اشترك في مسابقات عديدة منها المؤتمر الدولي الثاني للإبداع والابتكار بجامعة دمنهور وحصل علي المركز الأول وحصل علي تسجيل براءة اختراع لمشروع بانوراما العرض المتحفي، ينهي حديثه قائلًا إنه يقوم بتحضير دورات تدريبية لتعليم النحت على الخشب حيث أن دورته التدريبية الاخيرة سجل فيها عدد كبير من المتدربين.