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رئيس التحرير التنفيذي
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سياسي

«المحور» تستجيب لقرار «الأعلى للإعلام» بوقف أسامة كمال وتؤكد التزامها بدعم الدولة

السبت 05/ديسمبر/2020 - 10:15 م
د. حسن راتب
د. حسن راتب
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د. حسن راتب يصدر بيانًا يؤكد فيه أن قناة المحور ستظل منبرًا حرًا للرأى وبرامجها في خدمة الأمة


أصدرت إدارة قناة المحور التى يرأس مجلس إدارتها الدكتور حسن راتب بيانًا بشأن قرار المجلس الأعلى للإعلام الذى صدر بوقف الإعلامي أسامة كمال مقدم برنامج ٩٠ دقيقة لمدة أسبوعين.
وقد جاء فى البيان أنه انطلاقًا من التزام قناة المحور، والتي يؤكد تاريخها الممتد عبر ۲۰ عامًا الالتزام بالقيم المهنية، ومن قبلها الالتزام بدعم بلدها قيادة وحكومة وشعبًا، ومساندة توجهات مصر في الحاضر والمستقبل وتكون درعًا ضد أي إعلام يهدم، أو يهدد، أو يشوه واقعنا المتحرك في اتجاه البناء والتنمية.

وتابعت: "تؤكد قناة المحور استجابتها لقرار المجلس الأعلى للإعلام بشأن الإعلامي المحترم أسامة كمال وهو ليس بوجه جديد على شاشات القنوات المصرية والذي يقر الجميع باحترافيته والتزامه بأصول المهنة، وهو ما عبر عنه في الحلقة محل القرار أنه يعتمد فيما يقول على مصادره وهو مصطلح نحن على يقين من استيعابه من السید رئيس المجلس الأعلى للإعلام بحكم خلفيته الصحفية.. والذي نأمل مراجعة مثل هذه القرارات، والذى نؤكد احترامنا له والتزامنا به حتى لا يلقى بظلاله على دعوة القيادة السياسية بفتح الحوار الحر والمتنوع حول قضايا بلدنا وكذلك النقد البناء".
واختتم الدكتور حسن راتب البيان بقوله أن قناة المحور ستظل منبرًا حرًا أجندتها وطنها وبرامجها في
خدمة أمتها وستظل هذه هي رسالتها.
يذكر أن المجلس الأعلى للإعلام كان قد بحث الشكوى المقدمة من الشركة المصرية للاتصالات ضد برنامج 90 دقيقة على قناة المحور ومقدم البرنامج أسامة كمال، وقرر الموافقة على توصية لجنة الشكاوى بشأن ما تم من مخالفات بحلقة يوم 28 نوفمبر 2020، وإيقاف مقدم برنامج 90 دقيقة لمدة أسبوعين وتغريم القناة 100 ألف جنيه.

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