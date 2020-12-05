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رئيس التحرير التنفيذي
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لايف ستايل

«زلزال القاهرة».. 10 نصائح للنجاة منه في الأماكن العامة

السبت 05/ديسمبر/2020 - 08:48 م
زلزال
زلزال
سارة ساويرس
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تفاعل عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعى، عن شعورهم بهزة أرضية مفاجئة، وأنباء عن حدوث زلزال، تأثر به سكان كل من القاهرة والجيزة وبعض المحافظات، كما رصدت محطات الشبكة القومية للزلازل، وجود هزة أرضية بقوة 5.4 على مقياس ريختر اليوم السبت.

ولهذا نستعرض فى السطور التالية، نصائح للنجاة من الزلزال في الأماكن العامة، بحسب تعليمات للحماية المدنية فى حالة حدوث زلازل.

- لا تجعل الأمر يصيبك بالقلق والتوتر، وابدأ فى التصرف السليم، بجمع أفراد أسرتك تحت منضدة منك لحمايتهم.
- في حال كان الشخص من مستخدمي الكراسي المتحرّكة، أو ذوى الإعاقة الحركية، فعليه أن يقفل حركة العجلات، ويحمى رأسه أولًا بأى شيء صلب قريب منه.
- احرص على عدم تواجد أى شخص قريب من النوافذ القريبة لعدم سقوطه بها.
- أفصل مصادر الكهرباء والغاز من أماكنها الرئيسية حرصًا على سلامتك أنت وأسرتك.
- إذا حدث الزلزال وأنت داخل المصعد فاضغط على جميع أزرار الطوابق بلوحة المصعد وبمجرد توقفه قم بمغادرته بعد أن تتأكد من وجود حريق أو دخان كثيف.
- احذر استخدام المصاعد لأماكن انقطاع التيار الكهربى أو تعرض المصعد للتلف.
- تجنب السير فى الشارع أسفل المبانى مباشرة.
- إذا كنت فى الشارع اتجه على الفور إلى منطقة خالية أو حديقة بعيدة عن المبانى.
- احذر الاقتراب من الأسوار العالية وأسلاك الكهرباء.
- إذا كنت تقود سيارتك، اتركها واجعل أبوابها مفتوحة وحاول الاتجاه إلى منطقة بعيدة عن المبانى.

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