حبس 8 أشخاص بعد ضبطهم أثناء تنقيبهم عن الآثار بالجمالية

أمرت نيابة الجمالية، بحبس 8 أشخاص، 4 أيام على ذمة التحقيق، بعد ضبطهم أثناء تنقيبهم عن الآثار داخل وكالة للخشب بمنطقة الجمالية، واعترف المتهمون بصحة الاتهام المنسوب إليهم، وتحفظ رجال المباحث على الأدوات المستخدمة فى الحفر والتنقيب.كانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، عقب تقنين الإجراءات من ضبط 8 أشخاص حال قيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل وكالة خشب كائنة بدائرة القسم، وعثر بداخلها على حفرة بقطر 20 متر وعمق 5 متر، والأدوات المستخدمة فى عملية الحفر والتنقيب.وبمواجهتهم أمام اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، بما أسفر عنه الضبط، اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.