سفيرنا في سول يبحث سبل التعاون مع معهد لقاحات تابع للأمم المتحدة

بحث الدكتور حازم فهمي سفير مصر في سول، مع الدكتور جيرومي كيم المدير العام للمعهد الدولي للقاحات التابع للأمم المتحدة والخبير الدولي في مجال تطوير اللقاحات، سبل تطوير التعاون بين مصر والمعهد في الإطار الثنائي، وفي الإطار متعدد الأطراف، وبصفة خاصة مجالات التعاون الثلاثي في القارة الأفريقية، وذلك في ضوء تزايد الاهتمام بالمعهد وطلبات العضوية فيه على خلفية التطورات الدولية عقب تفشي (كورونا).وذكر بيان أصدرته وزارة الخارجية اليوم الخميس أن اللقاء يأتي بمناسبة تصديق مصر على اتفاقية انضمامها للمعهد الدولي للقاحات الذي يتخذ من العاصمة الكورية الجنوبية مقرا له.ونقل البيان عن الدكتور كيم المدير العام للمعهد، إشادته بالقدرات المصرية في مجال تصنيع اللقاحات وبجهود وزارة الصحة المصرية المبذولة في هذا السياق، وبصفة خاصة بالاتفاقيات الدولية العديدة التي عقدتها الوزارة مؤخرا مع العديد من الجهات الدولية بشأن توفير لقاح كورونا للشعب المصري.كما أثنى كيم على جهود العالم المصري الأشهر دوليا الراحل الدكتور عادل مأمون الذي كان عضوا بمجلس إدارة المعهد حتى عهد قريب، وكان له دور ريادي في الدفع والارتقاء ببرنامج عمل المعهد الدولي للقاحات، مشيرا في هذا الصدد أنه قد تتلمذ على يديه العديد من كبار علماء اللقاحات الدوليين في أرقى الجامعات الأمريكية التي عمل بها العالم المصري الراحل.تجدر الإشارة إلى أن المعهد، الذي انشىء عام 1997 بمبادرة من البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، يضم في عضويته ستة وثلاثون دولة إلى جانب منظمة الصحة العالمية، ونجح في تطوير العديد من اللقاحات مثل لقاحات ضد البلهارسيا والكوليرا والتيفود وحمي الدنجي، فضلا عن شراكاته المتعددة مع كافة التحالفات الدولية والمنظمات الحكومية وغير الحكومية العاملة في مجال تطوير اللقاحات، بما في ذلك في الوقت الراهن في كل ما يتعلق باللقاحات الجديدة المتعلقة بفيروس كورونا.