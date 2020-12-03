أبرزهم الفيشاوي.. لحظات رومانسية على «الريد كاربت»

أحمد الفيشاوي وزوجته



محمد فراج وخطيبته



عبير صبري وزوجها



انطلق مساء أمس الأربعاء مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 42 بدار الأوبرا المصرية، وتهافت الفنانين والفنانات للحضور وتسلًم الجوائز الخاصة بهم، ولكن اللافت للأنظار اللحظات الرومانسية التى جمعت الفنانين على السجادة الحمراء مما آثار الجدل، ومن هنا نرصد بعض هذه اللقطات.كعادته على السجادة الحمراء قبّل الفنان أحمد الفيشاوي زوجته، في لحظة رومانسية للفت الأنظار إليه، حيث ظهر برفقة زوجته ندى الكامل ببدلة سوداء وارتدت ندى فستان أبيض يتوسطه حزام، في إطلاله جذابة.كما شهدت السجادة الحمراء على رومانسية الفنان محمد فراج والفنانة بسنت شوقي، وقام فراج بتقبيلها ردًا منه على شائعات انفصالهما التي تطاردهما، وارتدت بسنت فستان طويل يحمل اللون الذهبي مع تسريحة شعر بسيطة.وكعادته في الرومانسية عبًر أيمن البياع زوج عبير صبري عن رومانسيته لها بتقبيل يدها على السجادة الحمراء، وظهرت الفنانة عبير صبري بإطلالة بفستان أسود جذابة وتحمل العديد من التفاصيل.