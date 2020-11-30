حمدوك يبحث مع «بوينج» الأمريكية دعم قطاع الطيران بالسودان

التقى رئيس مجلس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، اليوم الاثنين، وفد شركة بوينج الأمريكية لصناعة الطائرات، وذلك من أجل دعم قطاع الطيران المتضرر في السودان منذ عقود بسبب العقوبات الأمريكية.ووجه حمدوك شركة الخطوط الجوية السودانية بخلق شراكة فاعلة مع شركة بوينج لصناعة الطائرات الأمريكية، حتى يعود الناقل الوطني لموقعه الريادي في مقدمة شركات الطيران بالشرق الأوسط والقارة، وذلك وفق وكالة أنباء السودان "سونا".والتقى حمدوك بوفد شركة بوينج الأمريكة لصناعة الطائرات، وذلك بحضور وزير البُنى التحتية والنقل هاشم ابنعوف، والقائم بالأعمال الأمريكي، برايان شوكان.من جانبه أوضح ابنعوف أن زيارة وفد الشركة يعتبر ترجمة عملية لرفع إسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، موضحًا أن اللقاء تطرق لمستقبل العلاقة بين شركة بوينج وشركة الخطوط الجوية السودانية في الفترة القادمة.