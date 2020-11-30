«يوناميد» تبحث مع السلطات السودانية ترتيبات الخروج من دارفور

اتفقت ولاية شمال درافور (غرب السودان) مع البعثة المشتركة للأمم المحدة والاتحاد الإفريقي في دارفور (يوناميد) على تشكيل لجنة فنية مشتركة للنظر في بعض المسائل المتعلقة بعملية خروج البعث المرتقب في نهاية شهر ديسمبر المقبل، وكيفية تسليم الدوريات العسكرية للشرطة السودانية، للقيام بمهمة تأمين المدنيين.وبحث والي ولاية شمال دارفور حسن عربي - خلال لقائه مع وفد من (يوناميد) برئاسة نائب رئيس البعثة كيكي كاجو - الترتيبات الجارية لخروج البعثة من دارفور.وقالت كاجو، في تصريح صحفي، "إن الاجتماع جاء في إطار التباحث المستمر مع حكومة الولاية بشأن خروج البعثة، وكيفية انتقال مسئولية حماية المدنيين إلى الحكومة"، موضحة أن الاجتماع تطرق كذلك إلى المشروعات التي تنفذها البعثة مع حكومة الولاية، واصفة نتائج الإجتماع بـ"الجيدة".