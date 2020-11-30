24 ساعة مهلة للمحال التجارية لتوفير صناديق قمامة بالإسكندرية

ترأس اللواء خالد جمعة، سكرتير عام مساعد محافظة الإسكندرية، ومحارب هيلع، رئيس حي شرق، حملة مكبرة شاملة لفرض الانضباط بشوارع حي شرق، أسفرت عن؛ تحرير 5 محاضر رصد بيئي وضبط 6 جوينات و7 أكياس بلاستيك كبيرة خلال المرور على أماكن تمركز "النباشين" بنطاق الحي والحد من تواجدهم الذي يتسبب في بعثرة القمامة.كما ضبطت إدارة أشغال الطريق 45 حالة إشغال مخالفة و2 مكبرات صوت و"تروسيكل" والتحفظ عليهم، وإزالة حواجز الطريق من كتل خرسانية وحواجز حديدية وإطارات للسيارات، وكذا رفع الباعة الجائلين ومنع تواجدهم الذي يتسبب في إعاقة حركة المواطنين والمرور، وأيضًا استجابًة لمطالب المواطنين، وتم إيداع المضبوطات بشرطة المرافق، واتخذت الحملة ما يلزم من إجراءات حيال المخالفين.وشدد اللواء خالد جمعة خلال الحملة على كل المحال التجارية بضرورة توفير صناديق للقمامة أمام كل محل، واتباع كل الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، وكذا أكد على مراجعة التوصيلات الكهربائية والكشافات بمحيط كل محل تجاري على حده وإزالة المخالف منها على الفور، وأيضًا مراجعة تراخيص التند للمحلات التجارية.بالإضافة إلى الحفاظ على حق المواطن في وجود رصيف آمن للمرور عليه، وعدم وضع الإشغالات خارج المكان المخصص لذلك، ولقد أعطى مهلة لمدة 24 ساعة للقائمين على المخالفات لإزالتها بأنفسهم أو سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.وأكد رئيس حي شرق على استمرار الحملات على مدار اليوم بشوارع الحي لفرض الانضباط ومنع المخالفات بكافة أشكالها والحد من التعديات على حرم الطريق تيسيرًا لحركة المواطنين، وحفاظًا على الشكل الجمالي والحضاري للشوارع.وشملت الحملة المرور على محيط محطة سيدي جابر وشارع غبريال وشارع الترعة المردومة وشارع مصطفى كامل باكوس وأبو سليمان ومحطة شدس وشارع مرتضى وشارع مسجد حاتم وشارع الفردوس وشارع آدمون فريمون وتعاونيات سموحة وشارع الطيار محمود شكري، وشاركت في الحملة إدارة الرقابة والرصد البيئي وإدارة أشغال الطريق وشركة نهضة مصر.