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رئيس التحرير التنفيذي
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سياسي

البرلمان يقر آلية جديدة للقضاء على «سماسرة العمرة»

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 12:03 م
العمرة
العمرة
مني هيبة
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أقرت لجنة السياحة والطيران في مجلس النواب، إنشاء آلية جديدة للقضاء على ظاهرة سماسرة العمرة، تتولى وزارة السياحة إدارتها والإشراف عليها، وفقا لمشروع القانون المقدم من الحكومة بإنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة، والذي يلزم بإنشاء بوابة بديلة لبوابة العمرة المصرية المنشأة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1782 لسنه 2019، تراعى فيها النظم التقنية والتكتولوجية الحديثة.

وتقوم آلية عمل البوابة على إلزام غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، بتسجيل الشركات السياحية المصرية، والشركات والمؤسسات والوكلاء السعوديين عليها، إضافة إلى توثيق العقود المبرمة بين الشركات السياحية، والوكلاء السعوديين وفقا للنظام المعمول به بالمملكة العربية السعودية إلكترونيا على البوابة.

وبموجب هذا التسجيل تقوم وزارة السياحة بمنح هذه الشركات اسم مستخدم وكلمة مرور للبوابة، يمكنها من خلاله تحميل برامج العمرة التي تنظمها على البوابة.

وتلتزم البرامج المحملة على البوابة بعرض أسماء المعتمرين المسافرين عن طريقها، والرقم القومي لكل منهم، لتتولى وزارة السياحة منح الشركات السياحية کود تعريف خاص بكل معتمر، تمهيدا لإرسال أسمائهم إلى شركات الطيران أو النقل البري أوالبحري، لإصدار تذاكر السفر لهم دون غيرهم، مع ربط کود تعريف الخاص بكل منهم آليا مع الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية تمهيدا لإرساله إلكترونيا لأقسام الجوازات بمنافذ الجمهورية.

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