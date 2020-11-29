«أزمة التقاوي» تمهد لارتفاع أسعار البطاطس

قال المهندس محمود الطوخي، رئيس الجمعية العامة لمنتجي الخضر والفاكهة، إن سعر البطاطس من المزارع سجل 1.5 جنيه للكيلو، فيما تكلفتها 3 جنيهات ونصف، لافتا إلى أن كل المزارعين قاموا بتخزين كسر تقاوي لزراعتها، وغالبيتهم لن يعتمدوا على التقاوي المستوردة، حيث أن الحكومة وافقت على دخول 138 ألف طن تقاوي بدلا من 170 ألف طن، وحالة الاعتماد المزارعين على كسر التقاوي المحلية المخزن في الثلاجات ستقل الإنتاجية بنسبة 40% في الفدان الواحد، وتكون 8 أطنان بدلا من 24 طنا.وأضاف الطوخي، لـ"الدستور"، أن كميات التقاوي المستوردة قليلة عن العام الماضي وسترفع أسعار لبطاطس العام القادم، مطالبا الحكومة بتدبير التقاوي اللازمة لزراعة ما لا يقل عن عن 170 ألف فدان تكفي المستهلك، حيث تم زراعة نحو 400 ألف فدان هذا العام، وصدرنا 600 ألف طن بطاطس هذا العام.وتابع، أن إسراف المزارعين في السماد الأزوتي والمبيدات، وكذلك الإصابات بالعفن البني، أدى إلى انخفاض صادرات البطاطس عن الكميات المتوقعة، مشددا على ضرورة استعمال الأسمدة العضوية والبلدية.