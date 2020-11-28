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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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عالم

مجلس الدولة الليبي يرحب بمشاورات طنجة

السبت 28/نوفمبر/2020 - 10:33 م
مجلس الدولة الليبي
مجلس الدولة الليبي
محمد عمر
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رحب مجلس الدولة الاستشاري التابع لحكومة الوفاق الليبية، اليوم السبت، باتفاق أعضاء مجلس النواب على عقد جلسة في غدامس جنوبي ليبيا لاستكمال الترتيبات السياسية لإنهاء الأزمة المستمرة منذ سنوات.

وأكد مجلس الدولة في بيانه أن أولى خطوات إنهاء الانقسام وتوحيد المؤسسات هي التئام مجلس النواب، داعيا أعضاء مجلس النواب إلى تكثيف الجهود والتعجيل بتفعيل دور المجلس ليكون قادرا على الإيفاء بالتزاماته الدستورية والتعاطي الإيجابي مع مخرجات مسارات الحوار، والعمل المشترك معه لاتخاذ الخطوات اللازمة نحو معالجة الأزمات والتمهيد للانتخابات والمضي بالبلاد إلى الاستقرار.

وأصدر أعضاء مجلس النواب الليبي، المجتمعون في طنجة المغربية، السبت، بيانا ختاميا لاجتماعاتهم التي بدأت، الاثنين، حددوا فيه مدينة بنغازي كمقر رئيسي لانعقاد مجلس النواب، وأشاروا إلى الاتفاق على عقد جلسة التئام للمجلس في مدينة غدامس مباشرة بمجرد عودتهم إلى ليبيا.

وأكد المجلس أن جلسة غدامس بين النواب تستهدف إقرار كل ما من شأنه إنهاء الانقسام بمجلس النواب، وبما يمكنه من أداء استحقاقاته على أكمل وجه.

واتفق أعضاء مجلس النواب الليبي خلال اجتماع لهم في طنجة بالمغرب على عقد جلسة جديدة في غدامس، وكذلك إجراء الانتخابات في ديسمبر 2021.

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