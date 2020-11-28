حبس عاطلين تحرشا بفتاة في المرج

ا بارتكاب الواقعة وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

أمرت نيابة الخانكة بحبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهما بالتحرش بفتاة في منطقة المرج القديمة.وكشفت التحقيقات أن المتهمين وليد.م، طارق.س، عاطلين، ثبتت التحريات بتحرشهما بالفتيات بينما أنكر المتهمان إرتكابهما لوقائع التحرش.كانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة الخصوص من فتاة تتهم شخصين بالتحرش بها لفظيًا وجسديًا، وبإجراء التحريات تبين صحة البلاغ وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم تحديد المتهمين وضبطهما وأقر