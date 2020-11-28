أبطال «صندوق الدنيا» في ندوة بأوبرا الإسكندرية

يعرض "نادي سينما أوبرا الإسكندرية" مساء اليوم، فيلم "صندوق الدنيا" في تمام الساعة الـ7 مساءً بقاعة سيد درويش، برعاية المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست محمد الباسوسي بالتعاون مع دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر.ومن المقرر عقد ندوة عقب عرض الفيلم يديرها الناقد السينمائي أحمد عسر؛ بحضور بطل الفنان أحمد كمال والفنان عمرو القاضي بطلا الفيلم والمخرج عماد البهات.الفيلم عرض بداية العام بدور السينما، ويتناول منطقة وسط البلد من خلال مجموعة من القصص الإنسانية المؤثرة، في إطار درامي؛ حيث الأب الملكوم الذي يفقد ابنه الصغير وسط زحام المدينة، والممثلة التي تضطر إلى بيع جسدها مقابل العودة للأضواء، وفاطمة التي توافق على الزواج بطريقة مهينة حتى تلحق بقطار الزواج.