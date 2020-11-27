جونز هوبكنز: إصابات كورونا حول العالم تقترب من 61 مليونا

أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم اقترب من حاجز الـ61 مليون حالة حتى صباح اليوم الجمعة.وأظهر أحدث البيانات المتوافرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 08:41 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 60 مليونا و997 ألفا و52 حالة.كما أظهرت البيانات أن عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بمرض كوفيد-19، الذي يسببه الفيروس بلغ مليونا و432 ألفا و299 وفاة.وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وإسبانيا والمملكة المتحدة وإيطاليا والأرجنتين وكولومبيا والمكسيك وألمانيا وبيرو وبولندا وإيران.كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا.تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.