وزير العدل يوجه بتكريم 6 محضرين متميزين بالمحاكم الابتدائية

وجه المستشار عمر مروان وزير العدل مساعده لشئون المحاكم بتكريم ستة من المحضرين المتميزين بصرف مكافأة مالية لهم في المحاكم الابتدائية.وشملت المحاكم: بورسعيد وبنى سويف وجنوب أسيوط وشبين الكوم وشرق طنطا وأسوان، وذلك تقديرًا لتميزهم عند فحص أعمالهم وتفانيهم في أداء واجبهم الوظيفي على النحو المطلوب وفي المواعيد المناسبة.يأتي ذلك في إطار حرص وزارة العدل على رفع كفاءة الجهاز الإداري بالمحاكم وتحفيز العاملين به في سبيل الارتقاء بمنظومة العدالة.