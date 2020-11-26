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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

«الصحة الكويتية»: حالة وفاة و330 إصابة جديدة بكورونا

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 02:13 م
جريدة الدستور
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أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الخميس، عن تسجيل حالة وفاة و330 إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال 24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي عدد حالات الوفيات إلى 872 حالة، وعدد المصابين إلى 141 ألفا و547 حالة.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية، الدكتور عبدالله السند، في بيان صحفي، إن جميع الحالات الجديدة المصابة ثبتت إصابتها بفيروس (كوفيد 19) جراء مخالطة حالات مصابة بالمرض، بالإضافة إلى الحالات التي قيد البحث عن أسباب العدوى، إذ تقوم الفرق الوقائية بمتابعة أسباب العدوى وتتبع المخالطين وفحصهم، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة.

وأضاف أنه فيما يخص آخر المستجدات في العناية المركزة، فقد بلغ عدد من يتلقى الرعاية الطبية في غرف العناية المركزة 80 حالة، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه تم إجراء 7458 مسحة مخبرية خلال 24 ساعة الماضية؛ ليبلغ إجمالي المسحات مليونا و75 ألفا و651 مسحة.

وجدد الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدعوة للمواطنين والمقيمين الالتزام بالقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء، وتوصيات وقرارات وزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة، والتي تستهدف احتواء الفيروس والقضاء عليه، موصيا بالمداومة على الأخذ بكافة وسائل وطرق الوقاية من المرض، ومتابعة الحسابات الرسمية المعتمدة حول آخر المستجدات والتطورات.

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