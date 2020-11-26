رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 26 نوفمبر 2020 الموافق 11 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مسئول ألمانى: إجراءات كورونا معتدلة مقارنة بدول أوروبية أخرى

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 12:22 م
كورونا
كورونا
وكالات
طباعة
صرح رئيس حكومة ولاية تورينجن الألمانية، بأن إجراءات مكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19" في ألمانيا تعد معتدلة مقارنة بدول أوروبية أخرى.

وقال بودو راملوف، لبرنامج "مورجن ماجازين" بالقناة الأولى بالتليفزيون الألماني (إيه دي آر)، إنه من المتوقع أن يتسنى للمواطنين هنا فعل بعض الأشياء، فيما أن هناك قيود خروج صارمة نوعا ما في دول أخرى.

وأضاف: "إذا قارنا على المستوى الأوروبي، فليس لدينا سوى ثُلث عدد الإصابات"، لافتًا إلى أنه يأمل أن يتسنى من خلال هذه الإجراءات الحيلولة دون استمرار زيادة الأعداد فى ألمانيا.

وبالنسبة لولايته، قال إنه لا يمكن أن يتم وقف التحذير بها حاليًا، لافتًا إلى أن مقاطعة هيلدبورجهاوزن تشمل حاليًا أعلى مستوى من عدد الإصابات فى ألمانيا، قائلًا: "عملية حدوث العدوى منتشرة لدرجة أنها تؤثر على جميع السكان".

وأعلن أنه سيكون هناك اختبار شامل للكشف عن العدوى بين الأطفال والمراهقين اعتبارًا من الأسبوع القادم في المقاطعة، موضحًا أنه من شأن هذا الاختبار إظهار إذا ما كانت المدارس تعد محفزًا لانتشار العدوى أم لا.

يذكر أن رؤساء حكومات الولايات والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل قد اتفقوا، أمس الأربعاء، على ضرورة مواصلة إبقاء المدارس ورياض الأطفال مفتوحة بشكل أساسى فى ظل وباء كورونا، وفى الوقت ذاته اتفقوا على إجراءات للحد من العدوى بالمدارس.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«حجزا غرفة مشتركة فى فندق».. شهادة سمير صبرى على عبدالحليم حافظ وسعاد حسنى

«الداخلية» تكشف حقيقة اختطاف ميدو جابر

مصدر بـ«التعليم» يعلن أعداد الإصابات اليومية بكورونا بمدارس القاهرة

بينها القاهرة.. تعطيل الدراسة في 7 محافظات بسبب الطقس السيئ

الصور

image description

إجراءات جديدة في جامعة أسيوط لمواجهة «كورونا»

image description

محافظ أسيوط: استمرار تلقي طلبات التصالح.. ولن يُسمح بأي تعديات

image description

حملات لكسح مياه الأمطار بدمياط (صور)

image description

مياه أسيوط تطلق مبادرة «القطع الموفرة» للمساجد الأهلية والكنائس

image description

الأمطار تغرق «كافيهات البحر» فى دمياط (صور)

الأكثر قراءة

مصدر بـ«التعليم» يعلن أعداد الإصابات اليومية بكورونا بمدارس القاهرة

«الداخلية» تكشف حقيقة اختطاف ميدو جابر

حقيقة اختفاء ميدو جابر.. والدته: «لا أعلم عنه شيئًا»

أسعار الذهب اليوم الخميس 26-11-2020

إنفوجراف

image description

أغنى 5 أشخاص على مستوى العالم (إنفوجراف)

image description

3 سنوات على جريمة مسجد الروضة (إنفوجراف)

image description

«بحبك يا وزة» (إنفوجراف)

image description

«اختلاس واستغلال نفوذ».. اتهامات تلاحق «رئيس كاف»

نجم الساعة

إيناس عبدالدايم: خطط لتعويض الناشرين بعد تأجيل معرض القاهرة للكتاب (حوار)

منوعات

بث مباشر لمراسم وداع الأسطورة مارادونا

القصر الملكى فى السويد يعلن إصابة الأمير كارل فيليب وزوجته بكورونا

جثمان مارادونا في القصر الرئاسي لإلقاء «النظرة الأخيرة»

اكتشاف صوامع حبوب عمرها 4 الآف عام وسط الصين

أيام زمان

كواليس تعرض مارادونا لتدخل عنيف يمنعه عن ممارسة كرة القدم

لم تكن مرة واحدة.. لمسات يد «مارادونا» التي أنقذت الأرجنتين

كتبها سعيد المصري.. كواليس أول أغنية «فرانكو آراب» عن مارادونا

«هزمهم منتخب ويلز».. عندما رفض منتخب مصر والسودان مواجهة إسرائيل

مقالات الرأي
خالد عكاشة
ترتيب جديد لأوراق الشمال السورى
ماجد حبته
قواتنا المسلحة.. إشادة واجبة
جلال حمام
أدب الطفل.. سلاح مصر الناعم «1»
أحمد بهاء الدين شعبان
الطيب والشرس والقبيح
المزيد

الثقافة

المصرية اللبنانية تصدر رواية «القداس الأخير» لـ ولاء كمال

«الناشرين المصريين» يكشف سبب إلغاء معرض الطفل بمكتبة مصر العامة

اكتشاف أطلال مدينة يعود تاريخها إلى ما قبل 4000 عام شرق الصين

الليلة.. الفنان خالد منيب وفرقته بضيافة الأمير طاز