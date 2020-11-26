مسئول ألمانى: إجراءات كورونا معتدلة مقارنة بدول أوروبية أخرى

صرح رئيس حكومة ولاية تورينجن الألمانية، بأن إجراءات مكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19" في ألمانيا تعد معتدلة مقارنة بدول أوروبية أخرى.وقال بودو راملوف، لبرنامج "مورجن ماجازين" بالقناة الأولى بالتليفزيون الألماني (إيه دي آر)، إنه من المتوقع أن يتسنى للمواطنين هنا فعل بعض الأشياء، فيما أن هناك قيود خروج صارمة نوعا ما في دول أخرى.وأضاف: "إذا قارنا على المستوى الأوروبي، فليس لدينا سوى ثُلث عدد الإصابات"، لافتًا إلى أنه يأمل أن يتسنى من خلال هذه الإجراءات الحيلولة دون استمرار زيادة الأعداد فى ألمانيا.وبالنسبة لولايته، قال إنه لا يمكن أن يتم وقف التحذير بها حاليًا، لافتًا إلى أن مقاطعة هيلدبورجهاوزن تشمل حاليًا أعلى مستوى من عدد الإصابات فى ألمانيا، قائلًا: "عملية حدوث العدوى منتشرة لدرجة أنها تؤثر على جميع السكان".وأعلن أنه سيكون هناك اختبار شامل للكشف عن العدوى بين الأطفال والمراهقين اعتبارًا من الأسبوع القادم في المقاطعة، موضحًا أنه من شأن هذا الاختبار إظهار إذا ما كانت المدارس تعد محفزًا لانتشار العدوى أم لا.يذكر أن رؤساء حكومات الولايات والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل قد اتفقوا، أمس الأربعاء، على ضرورة مواصلة إبقاء المدارس ورياض الأطفال مفتوحة بشكل أساسى فى ظل وباء كورونا، وفى الوقت ذاته اتفقوا على إجراءات للحد من العدوى بالمدارس.