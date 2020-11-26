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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

الجرافيتى يخلد أسطورة مارادونا على جداريات الأرجنتين وإيطاليا

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 07:47 ص
مارادونا
مارادونا
سلمى بدر
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اشتهرت المدن الايطالية والارجنتينية برسمها جداريات للاعب السابق رغم كل ما دار حوله من نقاشات ساخنة بسبب شخصيته خارج الملعب وأسلوب حياته ولكنه أصبح الأيقونة في كرة القدم الأرجنتينية والايطالية

وبدأت جماهير فريق نابولي الإيطالي التوافد على جدارية الأسطورة الأرجنتيني الراحل اللاعب "دييجو مارادونا" نجم منتخب التانجو الذي رحل عن عمر يناهز 60 عامًا بعد تعرضه لسكتة قلبية تنفسية، داخل منزله ويظهر مارادونا في الجدارية التي طغى عليها اللون الأسود، ملتحيا وهو يرمق المدينة بنظرة حادة ثاقبة.

تخليد مارادونا ورسمه كجداريات في الشوارع لم يأت من فراغ فقد استطاع إخراج الأرجنتين من الأزمات السياسية والاجتماعية بانتصار تاريخي في كأس العالم عام 1986 فهو يمثل أكثر من مجرد لاعب كرة قدم فهو يطلق عليه هناك لقب "روح الأمة".

كان يمتلك مارادونا شخصية جذابة ساعدته في تحقيق آمال تلك الشعوب ولكنه كان مثير للجدل في تاريخه مثل تعاطي الكوكايين وانخراطه مع بعض الأشخاص وعائلات المافيا التي حاولت تدمير إنجازاته وإيقاف الصعود المفاجئ لنابولي في أوروبا وإيطاليا في نهاية الثمانينات وبداية التسعينات.

وحاليًا يدرس نادي نابولي الإيطالي تغيير اسم ملعبه من "سان باولو" إلى "دييجو مارادونا" تخليدًا لاسم اللاعب الذي قاد فريق الجنوب لحصد الألقاب في ثمانينيات القرن الماضي مثلما طلب عمدة المدينة من رئيس نادي نابولي تقديرا لما قدمه مارادونا.
مارادونا
مارادونا
مارادونا
مارادونا
مارادونا
مارادونا
مارادونا
مارادونا
مارادونا
الجرافيتى يخلد أسطورة مارادونا على جداريات الأرجنتين وإيطاليا
مارادونا
مارادونا
مارادونا
الجرافيتى يخلد أسطورة مارادونا على جداريات الأرجنتين وإيطاليا
مارادونا
مارادونا
الجرافيتى يخلد أسطورة مارادونا على جداريات الأرجنتين وإيطاليا
مارادونا
مارادونا
مارادونا
مارادونا
مارادونا
مارادونا
مارادونا
مارادونا
مارادونا
الجرافيتى يخلد أسطورة مارادونا على جداريات الأرجنتين وإيطاليا
مارادونا
مارادونا
مارادونا
الجرافيتى يخلد أسطورة مارادونا على جداريات الأرجنتين وإيطاليا
مارادونا
مارادونا
الجرافيتى يخلد أسطورة مارادونا على جداريات الأرجنتين وإيطاليا

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