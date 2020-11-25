نواب ليبيون يطالبون البعثة الأممية بمنع التصويت عبر الإنترنت

وجه مجموعة من النواب الليبيين، مذكرة إلى المبعوثة الأممية بشأن آليات التصويت في الحوار السياسي على اختيار الحكومة والمجلس الرئاسي الجديد تمهيدًا لإجراء الانتخابات.ووقع 34 عضوًا من ملتقى الحوار السياسي على عريضة موجهة للمبعوثة الأممية بالإنابة إلى ليبيا ستيفاني ويليامز، طالبوا فيها بأن تقتصر اللقاءات المرئية بالحوار السياسي عبر تقنية الفيديو كونفرانس على النقاش والتشاور أما التصويت والانتخاب يتم في جلسة مباشرة داخل أو خارج ليبيا، وذلك وفق صحيفة المرصد الليبية.واستأنفت أعمال الجولة الثانية من ملتقى الحوار السياسي الليبي، اليوم، عبر تقنية الفيديو كونفرانس بمشاركة البعثة الأممية إلى ليبيا.وتبحث الجولة الثانية لملتقى الحوار السياسي معايير اختيار الجهات التنفيذية الموحدة للفترة التحضيرية السابقة للانتخابات، والتصويت على الحكومة والمجلس الرئاسي الجديدين.