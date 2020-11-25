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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

الجزائر تشارك غدًا في الدورة 36 لمجلس وزراء العدل العرب

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 09:18 م
بلقاسم زغماتي
بلقاسم زغماتي
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يشارك وزير العدل الجزائري بلقاسم زغماتي، غدًا الخميس، في الدورة الـ36 لمجلس وزراء العدل العرب حيث ستتم مناقشة 14 بندا على رأسها مكافحة الإرهاب والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد.

وذكر بيان لوزارة العدل الجزائرية، أن زغماتي سيشارك في الاجتماع الذي سيعقد بواسطة الفيديو كونفرانس بصفته عضوا في المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب، مشيرا إلى أنه سبق اجتماع الغد الاجتماع الـ66 للمكتب التنفيذي للمجلس الذي درس مشروع جدول أعمال الدورة وأقره ورفعه للمجلس.

وقال البيان إن زغماتي سيستعرض خلال الاجتماع الإصلاحات القانونية والقضائية التي شهدتها الجزائر مؤخرا، كما سيتطرق خلال هذه الدورة إلى كيفية تفعيل التعاون العربي العربي في المجال القانوني والقضائي بما يخدم مصالح المواطن العربي، خاصة في هذا الظرف البالغ الحساسية الذي فرضه وباء فيروس كورونا وتداعياته على التعاون القانوني والقضائي العربي خاصة والعمل العربي المشترك.

وأضاف البيان أن وزراء العدل العرب سيناقشون خلال هذه الدورة جدول أعمال يتكون من 14 بندا يأتي على رأسها مكافحة الإرهاب من خلال استعراض الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب وآلية تنفيذها والاتفاقية العربية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات وموضوع دفع الفدية وتعزيز التعاون العربي والدولي في مجال مكافحة الإرهاب والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد.

وأوضح البيان، أن الاجتماع سيناقش أيضا ملف توحيد التشريعات العربية بالنظر في مشروع القانون العربي الاسترشادي لمنع خطاب الكراهية، ومجموعة من مشاريع الاتفاقيات منها مشروع الاتفاقية العربية الخاصة بأوضاع اللاجئين في الدول العربية ومشروع اتفاقية لحماية ومساعدة النازحين داخلها ومشروع برتوكول عربي للحد من الانتشار غير المشروع للأسلحة، المكمل للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية.

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