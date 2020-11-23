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هل يسبب تناول البيض الإصابة بمرض السكرى؟.. دراسة تُجيب

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 06:50 ص
تناول البيض
تناول البيض
وكالات
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كشفت دراسة أسترالية جديدة أنّ تناول البيض يوميًا يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

وأجرت هذه الدراسة جامعة جنوب أستراليا بالشراكة مع جامعة الصين الطبية، ودرست بيانات 8545 شخصًا بالغًا في الصين، واكتشف الباحثون وجود علاقة بين استهلاك البيض ومستويات السكر في الدم.

وأشارت الدراسة إلى أنّ الأشخاص الذين يتناولون بيضة واحدة أو أكثر يوميًا، أي ما يعادل 50 جرامًا، ازداد لديهم خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني بنسبة 60%، في حين أن الأشخاص الذين يتناولون 38 جرامًا من البيض يوميًا، ارتفع خطر اصابتهم بهذا المرض بنسبة 25%.

وفي السياق، قالت الدكتورة الدكتورة في جامعة جنوب أستراليا مينج لي، إن "النظام الغذائي عامل مهم في الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، وتكمن أهمية النتائج في تقييم أضرار استهلاك البيض على المدى الطويل".

وركزت الدراسة على عينة ضمت صينيين تحوّلوا من النظام الغذائي التقليدي القائم على الحبوب والخضراوات لآخر يشمل كميات أكبر من اللحوم والبيض. ومع هذا، فقد كان الارتباط بين تناول البيض والإصابة بالسكري أكثر انتشارًا في صفوف النساء.

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