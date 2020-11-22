ولي العهد السعودي: «العشرين» وضعت تدابير مواجهة كورونا

أكد الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، اليوم الأحد، أن دول مجموعة العشرين بادرت باتخاذ إجراءات غير مسبوقة وتدابير مُنَسقة للتعامل مع الجائحة وتبعاتها.وقال ولي العهد في البيان الختامي للمجموعة والتي عقدت اجتماعاتها افتراضيًا برئاسة المملكة، إن جائحة كورونا لم تعترف بالحدود، فقد وصلت إلى جميع الدول وأثرت بشكل مباشر وغير مباشر على كل إنسان يعيش في هذا الكوكب الأمر الذي استوجب تفعيلًا للدور المحوري الذي تلعبه مجموعة العشرين.وأشار محمد بن سلمان إلى أنه في ظل تفشي فيروس كورونا وتبعاته المؤثرة صحيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، كان تعاون دول العشرين أكثر أهمية من أي وقت مضى، وتعاملهم معًا مع هذا التحدي بجدية تستوجبها مسئولية صون حياة الإنسان وحماية سبل العيش وتقليل الأضرار الناتجة عن هذه الجائحة.وشدد ولي العهد على أن مجموعة العشرين، تشكل منذ تأسيسها، رابطًا جوهريًا بين دولنا، حيث أكدت أهمية دورها طوال هذه السنوات في التعامل مع القضايا الاقتصادية والمالية والاجتماعية والبيئية.