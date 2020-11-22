المرصد السوري: مقتل 14 مسلحًا مواليًا لإيران في ضربات إسرائيلية

قتل 14 مسلحًا موليًا لإيران، غالبيتهم عراقيون، مساء السبت، في ضربات جوية استهدفت مواقعهم في شرق سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.وأورد المرصد، الأحد، أن الطائرات الحربية التي رجح أنها "إسرائيلية" شنّت "أكثر من عشر غارات على مواقع لميليشيات موالية لإيران في ريف مدينة البوكمال"، المحاذية للحدود العراقية، في ريف دير الزور الشرقي، ما أسفر عن "مقتل ثمانية عراقيين وستة أفغان على الأقل من تلك المجموعات".