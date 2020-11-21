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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

16.4 مليار جنيه قيمة تداولات البورصة خلال أسبوع

السبت 21/نوفمبر/2020 - 10:26 ص
جريدة الدستور
وكالات
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ربحت البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الماضي نحو 200 مليون جنيه، ليبلغ رأس المال السوقي لأسهم الشركات نحو 629.2 مليار جنيه.

وتباين أداء مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية، إذ تراجع مؤشر البورصة الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 1.08%، ليغلق عند مستوى 10898.67 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 0.9%، مسجلًا 2010.25 نقطة، وأضاف مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقًا نحو 0.88%، لينهي التعاملات عند مستوى 2937.87 نقطة.

وأشار التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية إلى ارتفاع قيم التداول لتبلغ 16.4 مليار جنيه، من خلال تداول 2.543 مليار ورقة منفذة على 254 ألف عملية.

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