عثمان: توسيع قاعدة تمكين المرأة وتحقيق حلم الريادة في 2021

طالب المهندس أحمد عثمان رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية، من سيدات الأعمال بالغرفة المشاركه في برنامج حاضنات الأعمال ( مصر تبدأ ) والذي يهدف إلى تأسيس شركات ناشئة بداية من الفكرة حتى التطبيق.وقال رئيس غرفة الإسماعيلية، إنه يجب علينا مع بداية 2021 توسيع قاعده تمكين المرأة والعمل على تحقيق حلم الريادة والرغبة في بدء عملها الخاص للتعلم والاستفادة من الدورات التدريبيه والمنتديات التي تقدم نماذج ناجحه في هذا المجال.وأضاف أننا سنسعى مع سيدات الأعمال في تنظيم أول منتدى للغرف التجاريه بمصر لدعم رئدات الأعمال الناشئات بالإسماعيلية، لتكون غرفة الإسماعيلية هي أول خطوات الانطلاق نحم برامج حاضنة الأعمال والاستفاده من التجارب التي تقدم في هذا المجال.