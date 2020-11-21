عثمان: توسيع قاعدة تمكين المرأة وتحقيق حلم الريادة في 2021

عثمان: توسيع قاعدة تمكين المرأة وتحقيق حلم الريادة في 2021
السبت 21/نوفمبر/2020 - 08:19 ص
مصطفى ديابطباعة
طالب المهندس أحمد عثمان رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية، من سيدات الأعمال بالغرفة المشاركه في برنامج حاضنات الأعمال ( مصر تبدأ ) والذي يهدف إلى تأسيس شركات ناشئة بداية من الفكرة حتى التطبيق.
وقال رئيس غرفة الإسماعيلية، إنه يجب علينا مع بداية 2021 توسيع قاعده تمكين المرأة والعمل على تحقيق حلم الريادة والرغبة في بدء عملها الخاص للتعلم والاستفادة من الدورات التدريبيه والمنتديات التي تقدم نماذج ناجحه في هذا المجال.
وأضاف أننا سنسعى مع سيدات الأعمال في تنظيم أول منتدى للغرف التجاريه بمصر لدعم رئدات الأعمال الناشئات بالإسماعيلية، لتكون غرفة الإسماعيلية هي أول خطوات الانطلاق نحم برامج حاضنة الأعمال والاستفاده من التجارب التي تقدم في هذا المجال.
وقال رئيس غرفة الإسماعيلية، إنه يجب علينا مع بداية 2021 توسيع قاعده تمكين المرأة والعمل على تحقيق حلم الريادة والرغبة في بدء عملها الخاص للتعلم والاستفادة من الدورات التدريبيه والمنتديات التي تقدم نماذج ناجحه في هذا المجال.
وأضاف أننا سنسعى مع سيدات الأعمال في تنظيم أول منتدى للغرف التجاريه بمصر لدعم رئدات الأعمال الناشئات بالإسماعيلية، لتكون غرفة الإسماعيلية هي أول خطوات الانطلاق نحم برامج حاضنة الأعمال والاستفاده من التجارب التي تقدم في هذا المجال.