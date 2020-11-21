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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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لايف ستايل

«حكم وصفارة».. حكايات الجنس الناعم مع الساحرة المستديرة

السبت 21/نوفمبر/2020 - 06:45 ص
يارا عاطف
يارا عاطف
إسلام جمال
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«حكم وصفارة».. اقتحمت المرأة الكثير من المجالات العملية، فليس من الغريب أن نجدها رئيسة لبلد ما، أو وزيرة، أو حكم لمباراة كرة القدم.

مؤخرًا اختارت لجنة الحكام في الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، المحكمة المصرية المساعدة يارا عاطف، للمشاركة في إدارة مباريات كأس العالم للسيدات 2023 المقرر إقامته في نيوزيلندا وأستراليا.

«يارا» ليست الأولى؛ بل هناك الكثير من النساء اللاوتي اقتحمن الساحرة المستديرة، نرصدهن في هذا التقرير.


يارا عاطف: «أنا لعبت كورة قبل التحكيم»
نشأت يارا عاطف في الإسكندرية، وبدأت لعب كرة القدم منذ كان عمرها 12 عاما، ولعبت كرة القدم في 4 أندية مختلفة.

وأعربت يارا عاطف صاحبة الـ26 عامًا عن سعادتها باختيارها من قبل الفيفا، قائلة: «أنا سعيدة جدًا ويارب أكون عند حسن الظن».

وتضمن مشوار يارا الكروي الذي بدأ معها من مرحلة الطفولة، ثم التحاقها بكلية التربية الرياضية، واللعب في دورة الألعاب الأفريقية أغسطس الماضي، وظهورها في دوري القسم الثاني، ضمن أول طاقم تحكيم نسائي كامل لمباراة في دوري الرجال.

كان لعب الكرة بالنسبة لها، موهبة اكتسبتها منذ طفولتها، لذلك حرصت على تنميتها بممارسة اللعبة في الأندية، قائلة: «أنا لعبت كورة في نادي سوهاج موسم كامل، وكنت بتنقل من الإسكندرية إلى سوهاج، وعمري ماحسيت بتعب من كتر حبي للكرة».

في أبريل 2019 ظهرت يارا عاطف في دوري القسم الثاني، ضمن أول طاقم تحكيم نسائي كامل لمباراة في دوري الرجال، قبل أن تتوج مجهودها بالشارة الدولية، والتي نالتها مجددًا هذا العام 2020.

منى عطا الله.. «أميرة المحكمات»
كانت بدايتها عام 1998 عندما أعلن الاتحاد المصري فتح باب التقديم للنساء بأوراقهن لخوض تجربة إدارة مباريات كرة القدم، حيث تم قبولها وكانت من أوائل دفعة حكام النساء في مصر، وخاضت تجربة التحكيم الدولي وشاركت في كأس العالم للسيدات ودورة الألعاب الأوليمبية بجانب البطولات العربية.

لم تسلك «منى» مجال التحكيم من فراغ فوالدها مدربًا لكرة القدم وكذلك أشقائها الأربعة فأحدهم حكمًا بالدوري الإيطالي وأخرى تعمل كحكم نسائي بالإضافة إلى زوجها، قائلة: «كل هذا بالطبع كان سببًا في تشجيعي لدخول المجال وإزالة الرهبة واستمراري في العمل بعد الزواج».

نعمة رشاد.. «كرة القدم قانون قوي»
نعمة رشاد تبلغ من العمر 25 عاما وهي لاعبة كرة قدم سابقة في نادي سموحة، ومثلت المنتخب المصري خلال السنوات الثمان الماضية.

خاضت الكثير من المباريات الرسمية في الدوري الممتاز منذ عان 2003، لذا تعتبر من الحكام النساء الأوائل في التحكيم بالساحرة المستديرة.
منى عطا
يارا عاطف
نعمة رشاد
منى عطا
منى عطا
يارا عاطف
نعمة رشاد
منى عطا

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