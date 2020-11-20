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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مصرع شقيقتين وإصابة والدهما فى انهيار عقار ببنى سويف

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 10:12 م
انهيار عقار
انهيار عقار
بنى سويف - محمد حفيظ
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لقيت شقيقتان مصرعهما وأصيب والدهما فى انهيار منزل بعزبة بلبل فى مدينة بنى سويف.

انتقلت سيارات الحماية المدنية إلى موقع الحادث، وقامت سيارات الإسعاف بنقل جثة الشقيقتين ووالدهم المصاب للمستشفى التخصصى العام سابقا.

وتلقى اللواء محمد مراد مساعد الوزير مدير أمن بنى سويف، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بانهيار منزل بعزبة بلبل بمدينة بنى سويف.

وتبين مصرع كل من "فرحة.ص.ا" وشقيقتها "حبيبة" إثر سقوط سقف خشب الدور الرابع عليهم، كما أصيب والدهما بعد انهيار المنزل بعد قيامهم بوضع أسقف خشبية للدور الرابع فسقطت على الدور الثالث أثناء تواجدهم بالمنزل، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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