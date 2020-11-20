إضاءة معبد فيلة في اليوم العالمي للطفل المبتسر

أضاءت شركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية معبد فيلة بأسوان، ضمن احتفالية كبيرة أقيمت تحت رعاية الجمعية المصرية لأعضاء الكلية الملكية لطب الأطفال ومؤسسة د. مجدى يعقوب للقلب، يأتي هذا في إطار دعم الشركة للطفل المبتسر وإعلان تضامن مصر مع دول العالم بأهمية رعاية الأطفال ناقصي النمو. بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للطفل المبتسر وإطلاق مبادرة "يوم جديد" لدعم مراكز رعاية الأطفال المبتسرين.وقد صرح محمد عبد العزيز العضو المنتدب التنفيذي للشركة، أن إضاءة معبد فيلة في هذا اليوم يعد بمثابة إبراز لدور مصر في الاهتمام وعناية الطفل المبتسر ودعم عدد من المؤسسات الخيرية الداعمة للأطفال، حيث تساهم الشركة دائما في إبراز الأحداث العالمية والمحلية تحقيقا لدورها المجتمعي.يذكر أن الصوت والضوء احتفل باليوم العالمي للطفل المبتسر عام 2018 بإضاءة الأهرامات وأبو الهول.مؤخرا شارك الصوت والضوء في الاحتفال ودعم أحداث عديدة نذكر منها المهرجان الثالث للقفز بالمظلات، دعم مرضى السرطان، احتفالية الذكرى الـ75 لإعلان ميثاق الأمم المتحدة، البطولة العالمية للاسكواش.