رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 20 نوفمبر 2020 الموافق 05 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

إضاءة معبد فيلة في اليوم العالمي للطفل المبتسر

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 12:34 م
معبد فيلة
معبد فيلة
فاتن غلاب
طباعة
أضاءت شركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية معبد فيلة بأسوان، ضمن احتفالية كبيرة أقيمت تحت رعاية الجمعية المصرية لأعضاء الكلية الملكية لطب الأطفال ومؤسسة د. مجدى يعقوب للقلب، يأتي هذا في إطار دعم الشركة للطفل المبتسر وإعلان تضامن مصر مع دول العالم بأهمية رعاية الأطفال ناقصي النمو. بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للطفل المبتسر وإطلاق مبادرة "يوم جديد" لدعم مراكز رعاية الأطفال المبتسرين.

وقد صرح محمد عبد العزيز العضو المنتدب التنفيذي للشركة، أن إضاءة معبد فيلة في هذا اليوم يعد بمثابة إبراز لدور مصر في الاهتمام وعناية الطفل المبتسر ودعم عدد من المؤسسات الخيرية الداعمة للأطفال، حيث تساهم الشركة دائما في إبراز الأحداث العالمية والمحلية تحقيقا لدورها المجتمعي.

يذكر أن الصوت والضوء احتفل باليوم العالمي للطفل المبتسر عام 2018 بإضاءة الأهرامات وأبو الهول.

مؤخرا شارك الصوت والضوء في الاحتفال ودعم أحداث عديدة نذكر منها المهرجان الثالث للقفز بالمظلات، دعم مرضى السرطان، احتفالية الذكرى الـ75 لإعلان ميثاق الأمم المتحدة، البطولة العالمية للاسكواش.

موضوعات متعلقة

أسعار الذهب فى مصر.. سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة 20-11-2020

الأمطار تضرب الغربية وأزمة في الحركة بالشوارع

تأكيدًا لـ«الدستور».. وزير البترول يعلن نتائج مزايدة الذهب العالمية

أسعار بورصة الدواجن الخميس 19-11-2020

الصور

image description

«الدقهلية» تغلق معمل مخللات من دون ترخيص ببنى عبيد

image description

بعد طعنه فى القلب.. إنقاذ حياة مواطن بمستشفى المنصورة العام

image description

محافظ أسيوط: حلول عاجلة لحل أزمة الإقبال المتزايد على رياض الأطفال

image description

سفير بيلا روسيا يزور مدينة دمياط للأثاث

image description

باليد فقط..علي محمود يتأهب لمونديال الألعاب البارالمببية

الأكثر قراءة

المواعيد الجديدة لفتح وغلق المحال والمطاعم والكافيهات

تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة 20-11-2020

حقيقة دخول الأرض في ظلام مدته 3 أيام نهاية ديسمبر

مصادر بـ«التعليم»: تقسيم الموظفين على أيام الأسبوع بعد قرار الوزراء وارد

إنفوجراف

image description

حادث أتوبيس الرماية (إنفوجراف)

image description

6 قواعد تحميك من الإصابة بكورونا (إنفوجراف)

image description

مَن هو اللواء ياسر عسر شهيد حريق مترو مسرة؟ (إنفوجراف)

image description

مرض العظم الزجاجي (إنفوجراف)

نجم الساعة

جميلة عوض: قرأت عن «البهاق» قبل تصوير «لازم أعيش» (حوار)

منوعات

مليون شخص حصلا على لقاحين صينيين ضد كورونا

«أنقذوا الأطفال»: خُمس أطفال العالم يعيشون في مناطق نزاعات

الملكة إليزابيث والأمير فيليب يحتفلان بعيد زواجهما الـ73

ثلث المتاحف الأمريكية لا تزال مغلقة بسبب كورونا

أيام زمان

«البسبوسة».. حكاية الأغنية التي رقص بسببها موسيقار الأجيال

كيف أصبح الفنان رونالد ريجان رئيسًا لأمريكا؟

سر «مينا هاوس».. بُنى بأحجار الأهرامات وارتبط به فرانك سيناترا لسبب غريب

3 نقاد يرسمون «سيناريو تخيلي» لحياة أحمد زكي حتى اليوم

مقالات الرأي
مدحت بشاى
المصرى والبحث عن هوية
د. محمد عفيفي
السد العالى.. اليوبيل الذهبى «3-3»
جمال طه
الجيش المصرى ومعارك تأديب الجيش التركى
ماجد حبته
لدى أوباما أقوال أخرى
المزيد

الثقافة

«تداعى حُر» معرض جديد للفنان إسلام زاهر بجاليرى مصر

رواية «الحجر العاشق».. عندما يكتسب الزمرد «وعيا ذاتيا»

رامي عبد الرازق في ضيافة «الفن المعاصر».. غدًا

«حكايات» سمير صبرى تكشف أسرار «العندليب والسندريلا»