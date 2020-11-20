رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 20 نوفمبر 2020 الموافق 05 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

«تقنين الكيف».. دول أتاحت الحشيش قبل المكسيك

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 01:04 م
الحشيش
الحشيش
سمر عبدالله
طباعة
أكدت صحيفة "انفوباى" على نسختها المكسيكية، إن مجلس الشيوخ المكسيكي وافق على إلغاء تجريم وتنظيم الاستخدام الشخصى الترفيهى للماريجوانا فى جميع أنحاء البلاد بشكل عام، وهو تشريع متقدم ليس فقط فى القارة ولكن فى العالم، وحصلت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ على 82 صوتًا مؤيدًا، بأغلبية كبيرة يقودها حزب مورينا الحاكم وحزب الأغلبية وحلفائه بدعم من جزء من المعارضة، بما في ذلك مشرعون من حزب PAN المحافظ ( حزب العمل الوطني) وPRI (الحزب الثوري المؤسسي)، بالإضافة إلى ذلك، تم تسجيل 18 صوتا ضده وامتنع سبعة أعضاء عن التصويت.

لم تكن المكسيك الدولة الوحيدة التي سمحت بتعاطي وتجارة الماريجوانا والحشيش، بل سبقها عدة دول.

- هولندا

تسمح بتداول الحشيش ولا تجرمه إلا في الأماكن غير المسموح بالتدخين فيها بشكل عام، ويقتصر بيعه على "الكوفي شوب"، وبالرغم من ذلك فهي تجرم زراعته بغرض التجارة، ولا بأس إذا تمت زراعته من أجل الاستخدام الشخصي.

- البرتغال

أول دولة في العالم تلغي تجريم جميع أنواع المخدرات، وتعامل متعاطي المخدرات على أنه مريض، بدلًا من معاملته كمجرم.

- كوريا الشمالية

تتيح القنب أو الحشيش، سواء من أجل الزراعة أو التجارة أو التعاطي.

- أمريكا
يجرم الحشيش في الولايات المتحدة على المستوى الاتحادي، ولكن تتيحه مجموعة كبيرة من الولايات، مثل ولاية كولورادو، وواشنطن، وألاسكا، وأوريجون، وولاية مين في واشنطن، وأيضًا مدن بورت لاند، والجدير بالذكر أن 13 رئيسًا أمريكيًا دخنوا الحشيش بمراحل مختلفة من حياتهم، وأبرزهم باراك أوباما وبيل كلينتون.

- أوروجواي

تتيح تداول الحشيش بجميع أغراضه، سواء كانت زراعية، أو تجارية، أو علاجية، أو حتى من أجل التعاطي.

-الهند

تسير على نهج أمريكا، حيث يعتبر تداول الحشيش غير قانوني بشكل عام، ولكن تتيحه بعض الولايات مثل ولاية البنغال الغربية، وبيهار، وأوريسا، وتريبورا، وفي الشمال الشرقي بسبب العادات الهندوسية.

- المغرب وأفغانستان

يتصدران قائمة الدول الأكثر إنتاجًا وتصديرًا للقنب الهندي، أو الحشيش، لكنه غير مباح قانونًا.

- ألمانيا

بدأ العمل بتطبيق قانون في ألمانيا يسمح باستخدام "الحشيش" في الوصفات الطبية للحالات المرضية الخاصة، والآلام المزمنة التي تستدعي استخدامه لأغراض طبية فقط، وتُدفع تكاليفها من التأمين الصحي ويحظر تداوله للاستخدام الشخصي، مع إلزام الحصول على عقود لزراعته، وبالفعل رحب الأطباء بهذا القانون، حيث ساعد في جعل إمكانيات المعالجة أكثر اتساعًا.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«التنمية المحلية»: بدء تطبيق مواعيد عمل المحلات الجديدة أول ديسمبر

المواعيد الجديدة لفتح وغلق المحال والمطاعم والكافيهات

الصحة العالمية: فترة كورونا المقبلة ستكون أقسى من الـ9 أشهر الماضية

الأمطار تضرب الغربية وأزمة في الحركة بالشوارع

الصور

image description

«الدقهلية» تغلق معمل مخللات من دون ترخيص ببنى عبيد

image description

بعد طعنه فى القلب.. إنقاذ حياة مواطن بمستشفى المنصورة العام

image description

محافظ أسيوط: حلول عاجلة لحل أزمة الإقبال المتزايد على رياض الأطفال

image description

سفير بيلا روسيا يزور مدينة دمياط للأثاث

image description

باليد فقط..علي محمود يتأهب لمونديال الألعاب البارالمببية

الأكثر قراءة

المواعيد الجديدة لفتح وغلق المحال والمطاعم والكافيهات

تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة 20-11-2020

حقيقة دخول الأرض في ظلام مدته 3 أيام نهاية ديسمبر

مصادر بـ«التعليم»: تقسيم الموظفين على أيام الأسبوع بعد قرار الوزراء وارد

إنفوجراف

image description

حادث أتوبيس الرماية (إنفوجراف)

image description

6 قواعد تحميك من الإصابة بكورونا (إنفوجراف)

image description

مَن هو اللواء ياسر عسر شهيد حريق مترو مسرة؟ (إنفوجراف)

image description

مرض العظم الزجاجي (إنفوجراف)

نجم الساعة

جميلة عوض: قرأت عن «البهاق» قبل تصوير «لازم أعيش» (حوار)

منوعات

مليون شخص حصلا على لقاحين صينيين ضد كورونا

«أنقذوا الأطفال»: خُمس أطفال العالم يعيشون في مناطق نزاعات

الملكة إليزابيث والأمير فيليب يحتفلان بعيد زواجهما الـ73

ثلث المتاحف الأمريكية لا تزال مغلقة بسبب كورونا

أيام زمان

«البسبوسة».. حكاية الأغنية التي رقص بسببها موسيقار الأجيال

كيف أصبح الفنان رونالد ريجان رئيسًا لأمريكا؟

سر «مينا هاوس».. بُنى بأحجار الأهرامات وارتبط به فرانك سيناترا لسبب غريب

3 نقاد يرسمون «سيناريو تخيلي» لحياة أحمد زكي حتى اليوم

مقالات الرأي
مدحت بشاى
المصرى والبحث عن هوية
د. محمد عفيفي
السد العالى.. اليوبيل الذهبى «3-3»
جمال طه
الجيش المصرى ومعارك تأديب الجيش التركى
ماجد حبته
لدى أوباما أقوال أخرى
المزيد

الثقافة

«تداعى حُر» معرض جديد للفنان إسلام زاهر بجاليرى مصر

رواية «الحجر العاشق».. عندما يكتسب الزمرد «وعيا ذاتيا»

رامي عبد الرازق في ضيافة «الفن المعاصر».. غدًا

«حكايات» سمير صبرى تكشف أسرار «العندليب والسندريلا»