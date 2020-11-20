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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تحذيرات أمريكية من خطط السفر خلال عيد الشكر

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 06:25 ص
عطلة عيد الشكر
عطلة عيد الشكر
وكالات
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دعت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها المواطنين الأمريكيين إلى البقاء في المنازل خلال عطلة عيد الشكر، في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من ارتفاع كبير في أعداد الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وحسبما أفادت وكالة أنباء " تاس"، من المعتاد أن يسافر ملايين الأمريكيين خلال عطلة عيد الشكر للقاء عائلاتهم وتناول وجبتهم التقليدية، وهو أمر من الواضح الآن أن الوباء سيغيره، وعطلة عيد الشكر يوم 26 نوفمبر.

وتأتي توصية المراكز الأمريكية في الوقت الذي جاءت فيه نتيجة اختبارات كورونا لمليون أمريكي إيجابية الأسبوع الماضي، حيث تشهد عدة ولايات في أنحاء البلاد موجة جديدة من إجراءات الإغلاق بسبب الوباء.

وقالت ديبوارا بيركس، وهي مسؤولة كبيرة في البيت الأبيض تتعامل مع استجابة الحكومة للجائحة: "إنها حقا لحظة نريد فيها دعوة كل أمريكي لزيادة يقظته".

وأضافت: "في بعض الأحيان عندما نذهب لأماكن مغلقة ونكون مع الأصدقاء والعائلة، نفترض فقط أنه إذا كنت تبدو بحالة جيدة، فأنت بخير"، مضيفة أن انتشار الفيروس بدون أعراض يمثل مصدر قلق كبير.

وتجاوز إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة بكورونا في الولايات المتحدة 250 ألفا، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.

ووصل عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 5ر11 مليون إصابة، وهو الأعلى في العالم.

وأصدرت المراكز الأمريكية توصيات للأشخاص الذين يقررون زيارة آخرين خلال عيد الشكر، وهي تشمل تناول الوجبات في الهواء الطلق وأخذ لقاح الأنفلونزا الموسمية قبل السفر.

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