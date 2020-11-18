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محافظات

رئيس جامعة طنطا يكرم الأساتذة البالغين السن القانونية (صور)

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 08:52 م
رئيس جامعة طنطا يكرم
رئيس جامعة طنطا يكرم الأساتذة البالغين
حسام فوزي جبر - شريف عبد الغني
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شارك الدكتور الدكتور عماد عتمان، القائم بأعمال رئيس جامعة طنطا الدكتور أحمد غنيم عميد عميد كلية الطب في تكريم الأساتذة الذين بلغوا سن التقاعد، وذلك تقديرًا لجهودهم المبذولة طوال السنوات الماضية خلال العمل ومشاركتهم الفعالة في خدمة وتطوير العملية التعليمية والبحثية.

جاء ذلك خلال انعقاد مجلس كلية الطب، اليوم، والذي ترأسه الدكتور عماد عتمان، بحضور الدكتور أحمد غنيم عميد الكلية ورئيس المجلس، ووكلاء الكلية وأعضاء المجلس.

شمل التكريم الدكتور محمد داوود رئيس قسم الأشعة التشخيصية والتصوير الطبي، والدكتورة مي سلامة أستاذ أمراض القلب والأوعية الدموية لبلوغهما السن القانونية للإحالة للتقاعد، كما تم تكريم الدكتورة عزة حسن مدير مركز ضمان الجودة بالجامعة، ونائبتها الدكتورة عزة أبو ريا، ومنال البرماوي مدير وحدة ضمان الجودة بكلية الطب وجميع أعضاء فريق الجودة بالكلية بمناسبة تجديد الاعتماد.

وأشاد الدكتور عماد عتمان بهذا التكريم الذى يعلى من قيم التقدير ويجسد قيم الوفاء لكل من أعطي كامل جهده في خدمة الجامعة، موجها الشكر لعميد الكلية الدكتور أحمد غنيم وجميع أعضاء مجلس الكلية على هذه اللفتة الإنسانية.

من جانبه، وجه عميد طب طنطا الدكتور أحمد غنيم الشكر والتقدير للأساتذة الأجلاء الذي ساهموا في إثراء العملية التعليمية والبحثية محليا ودوليا، كما أشاد بجهود العاملين بالكلية ضمن منظومة متكاملة ساهمت بأن تصبح كلية طب طنطا يشار إليها بالبنان محليا ودوليا.

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