السعودية تجدد دعمها للمغرب في أزمة الصحراء الغربية

جدد مجلس الوزراء السعودي، اليوم الثلاثاء، دعم المملكة للإجراءات التي اتخذتها المملكة المغربية لإرساء حرية التنقل المدني والتجاري في المنطقة العازلة للكركرات.جاء ذلك خلال اجتماع افتراضي لمجلس الوزراء السعودي اليوم برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".واستعرض المجلس، خلال الاجتماع جملة من الموضوعات ومستجدات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية.وشدد الوزراء السعودي على استنكار المملكة لأي ممارسات تهدد حركة المرور في الكركرات المعبر الحيوي الرابط بين المغرب وموريتانيا.كما أكد المجلس إدانته الهجوم الإرهابي الذي استهدف دورية عسكرية شمال شرق بوركينا فاسو، والهجمات الصاروخية التي استهدفت العاصمة الإرتيرية أسمرة، مؤكدًا أن هذه الأعمال الإرهابية الفاشلة والجبانة تتطلب وقفة جادة للتصدي لها والقضاء على الإرهاب والفكر المتطرف وطرق تغذيته.يذكر أن اشتباكات وقعت بين القوات المغربية وجبهة البوليساريو في منطقة الصحراء الغربية على خلفية غلق الأخيرة للمعبر الحدودي بين المملكة وموريتانيا.