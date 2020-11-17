التحالف العربي يُحبط استهداف السعودية بصاروخ طراز «سام 6»

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، مساء اليوم الثلاثاء، تدمير الدفاع الجوي السعودي لصاروخ من نوع "سام 6" أطلقته ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.ولم يتم الإعلان حتى الآن عن وقوع خسائر أو ضحايا جراء اعتراض قوات التحالف الصاروخ الذي أطلقته جماعة الحوثي.وتطلق جماعة الحوثي من وقت لآخر صواريخ باليستية وطائرات بدون طيار مفخخة نحو المملكة وسط إدانات من المجتمع الدولي.