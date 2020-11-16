«مهندسين أسيوط» تستضيف قافلة طبية لتوعية أعضائها بمرض السكري

استضافت نقابة المهندسين الفرعية بأسيوط برئاسة المهندس عبدالحكيم عليان عبدالعليم نقيب مهندسي أسيوط، وأمانة المهندس حمادة تغيان حسين أمين عام نقابة المهندسين الفرعية، والمهندس أبوالعيون عرفات توني أمين صندوق النقابة، الجمعية العلمية لطلاب كلية الصيدلة بجامعة أسيوط EPSF-Assiut.وأوضح المهندس عبدالحكيم عليان أن أعضاء الجمعية قاموا بعمل حملة توعية عن مرض السكري تزامنًا مع اليوم العالمي للتوعية بمرض السكري كمرض مزمن وكيفية بناء نظام صحي لاحتواء المرض والتعايش معه، لافتًا إلى إنه تم توجيه التوعية لأكثر من ٢٥٠ شخصًا من الأسر والأفراد المتواجدين بنادي النقابة، وهو ما لاقى استجابة واسعة وترحيبا كبيرا من المهندسين وذويهم.وأضاف المهندس حمادة تغيان إنه تم خلال حملة التوعية قياس نسبة السكر بالدم لعدد كبير من أعضاء النادي ورواده من المهندسين وأسرهم، مع إتباع كافة إجراءات الوقاية من فيروس كورونا، وذلك بالتعاون مع متخصصين بإحدى الصيدليات الكبرى بالمحافظة، مشيرًا إلى أن النقابة سوف تواصل استقبالها للعديد من القوافل الطبية خلال الفترة المقبلة، حرصًا منها على سلامة المهندسين وأسرهم.