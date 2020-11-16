دراسة: تناول بيضة يوميًا يزيد فرص الإصابة بالسكرى

حذرت دراسة جديدة من أن الاستهلاك الزائد للبيض يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بمرض السكري.وتوصلت الدراسة - التي أجرتها جامعة جنوب أستراليا بالشراكة مع جامعة الصين الطبية خلال الفترة من 1991 إلى 2009 - إلى أن الأشخاص الذين يستهلكون بيضة واحدة أو أكثر يوميا (ما يعادل 50 جراما) ارتفع لديهم خطر الإصابة بمرض السكري بنسبة 60%، وكان التأثير أكثر وضوحا لدى النساء منه لدى الرجال.وقال "مينج لي" عالِم الأوبئة وخبير الصحة العامة: "يمثل انتشار مرض السكري مصدر قلق متزايدا"، موضحا أن "النظام الغذائي عامِل معروف وقابل للتعديل يساهم في ظهور مرض السكري من النمط الثاني، لذا من المهم فَهم مجموعة العوامل الغذائية التي قد تؤثر على الانتشار المتزايد للمرض".وأوضح الباحثون: "ما اكتشفناه هو أن ارتفاع استهلاك البيض على المدى الطويل (أكثر من 38 جراما في اليوم) زاد من خطر الإصابة بمرض السكري بين البالغين بنحو 25%، علاوة على ذلك، فإن البالغين الذين يأكلون بانتظام الكثير من البيض (أكثر من 50 جراما أو ما يعادل بيضة واحدة يوميا) يزيد لديهم خطر الإصابة بمرض السكري بنسبة تصل إلى 60%".